Заворожуюча краса: Даша Астаф'єва влаштувала сміливу фотосесію в льодовиках Ісландії

Співачка позувала у напівпрозорій сукні на тлі арктичних льодів
Українська співачка і модель Даша Астаф'єва - відома любителька відвертих зйомок і регулярно захоплює й зваблює шанувальників пікантними знімками. Дивлячись на фігуристу і розкуту зірку, складно повірити, що вона тільки відносно недавно позбулася комплексів і стала вільною від упереджень, забобонів і чужої думки. Даша з задоволенням приймає участь у різних фотосесіях, демонструючи свої соковиті форми. Наприклад, в новому фотосеті вона позувала... прямо серед льодовиків!
Астаф'єва влаштувала сміливу фотосесію в неймовірній Ісландії - вона вибрала найбільший національний парк країни Ватнайекюдль. Артистка приміряла кілька ефектних образів - спочатку вона позувала в напівпрозорій міні-сукні пудрового кольору та грубих чорних черевиках, а також колготках у сіточку. Даша гарно знімає з себе блакитну курточку на тлі вражаючих пейзажів.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
"Всіма правдами і неправдами, ми дісталися до льодовика...Три мрійника. Звичайно, Ісландія - те заповітне, яке не можна довго тримати в собі.. інакше страхи, сумніви, і новорічні корпоративи вкрадуть на частини!" - поділилася зірка.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Далі красуню відобразили біля самої кромки води в повітряній бежевій сукні, яка красиво розвівається на вітрі. Даша зазначила, що їй не було холодно зніматися, оскільки в цьому місці вона відчувала себе живою і дуже сильною.
"Розкажіть, як мріяли і боялися? Багато років, страх був сильніший за мене. Але, чомусь в цьому році, я зрозуміла, як важливо переступати і виконувати. Не знати, але пробувати, і вчитися.. надихатися і ділитися з людьми своєю мрією. Мені не холодно. Тому що саме в таких місцях, відчувається , що я жива) Що я сильна, і дуже ціную все, що у мене є сьогодні... Ось, що мене гріє", - відверто розповіла співачка.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Астаф'єва розповіла, що це була зйомка кампейна для одного з брендів одягу, а також поділилася історією, як все сталося.
"знімаємо кампейн. Саме час розповісти, ху із ху! Таня, @mogila_tatiana , мій чоловік вже кілька років. Приблизно 10.
Таня: сторіс з Ісландією
Я: -готова летіти туди прямо зараз!
Таня: Честноооо??купуємо квитки?
Привіт, Мрія. Все логічно. Я рекомендую, тому що мені тепло в цьому одязі навіть в Ісландії ! [ хто був, той знає] А ще, кожен пуховик, це обійми, людини, яка всю душу вкладає в те, що творить! Пишаюся. Люблю", - написала вона.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Ефектні кадри не залишили байдужими шанувальників зірки, які обсипали її захопленими коментарями.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, що раніше зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає коханого вдома.