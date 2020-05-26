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На заздрість усім! 45-річна Єва Лонгорія демонструє ідеальну фігуру в спокусливому купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.05.2020 - 18:32
На заздрість усім! 45-річна Єва Лонгорія демонструє ідеальну фігуру в спокусливому купальнику
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка вразила шанувальників

Єва Лонгорія, яка стала мамою майже 2 роки тому, щосили насолоджується материнством. Вона регулярно викладає в мережу зворушливі пости зі своїм сином Санті, в якому душі не чає. Періодично зірка «Відчайдушних домогосподарок» показує кадри і з чоловіком. Нещодавно вони відзначили річницю весілля – вони влаштували свято, незважаючи на карантин, розкішне. У мережі Єва показала кілька відео, подякувавши всім причетним до нього. Не втомлюється 45-річна актриса радувати своїх шанувальників і стильними вбраннями. А також, що ще важливіше, – просто ідеальною фігурою.

На заздрість усім! 45-річна Єва Лонгорія демонструє ідеальну фігуру в спокусливому купальнику

Єва так само спокуслива (фото: instagram.com/evalongoria)

Цього разу Лонгорія показала фото, на якому вона позує в білому купальнику. Закритий на грудях і з вирізами на стегнах і спині, він виглядав ще більш спокусливо, ніж максимально відвертий. Актриса весело сміється, тримаючи в зубах сонцезахисні окуляри, а в руках – пляжні рушники. Волосся зірки мокрі, а на обличчі ні грама косметики. Виглядає 45-річна знаменитість просто чудово. Купальник підкреслив її тонку талію, стрункі ноги, пишні груди і тендітні плечі. А також, завдяки кольору, підкреслив золотисту засмагу знаменитої красуні.

На заздрість усім! 45-річна Єва Лонгорія демонструє ідеальну фігуру в спокусливому купальникуЄва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Точена фігура і нев'януча краса Єви, як завжди, повалили шанувальників приємний шок. «Чудова», «ти просто дивовижна», «ти неймовірна», «ти виглядаєш чудово, люба», – посипалися захоплені коментарі на сторінку Лонгорії. Деякі просто не знайшли слів, залишивши масу захоплених emoji з очима-сердчками.

Нагадаємо, під час вагітності співачка сильно додала у вазі. І повернення в настільки бездоганну форму далося їй нелегко. Єва не раз ставала головним об'єктом насмішок численних хейтеров через розповнілу фігуру, коли вперше з'явилася на червоних доріжках після пологів. Але зараз вона може дозволити собі будь-яке вбрання, що і робить із завидною регулярністю.

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Автор: Міла Іванова

Теги Новини України актрисаЄва Лонгорія
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