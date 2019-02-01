"Заздріть мовчки": донька Полякової похвалилася, що вміє робити на пілоні

У дівчинки виявляється не тільки музичний талант

Юная блогерша Маша Полякова, которая поразила недавно невероятным сходством фигур со своей мамой, популярной певицей Олей Поляковой, продолжает публиковать фото в Instagram с тренировок, которые помогли ей привести фигуру в идеальную форму и похудеть на 7 кг.

Недавно она показала, как занимается воздушной гимнастикой, исполнив сложный трюк и показав свою гибкость и пластику, а в этот раз девочка продемонстрировала, чему научилась на занятиях по акробатике на пилоне.

Фото: (instagram.com/mashapolyakova)

Маша сделала стойку на локтях и использовала шест, как опору. И хотя некоторые из подписчиков написали, что это не лучшее занятие для 13-летнего ребенка, фанаты девочки отметили, что элемент вышел у нее отлично, о чем и написали ей в комментариях.

Скриншот: Комментарии к посту Маши Поляковой (instagram.com/mashapolyakova)

"Крутооо"

"Очень круто"

"Машенька! Ты умничка! Так держать!"

"Классно"

"ТЫ БОЛЬШАЯ УМНИЧКА"

"Очень классное фото"

"Машуля это афигенно! Молодчинка"

"Вауууу.......без слов)))"

"Круто! Умничка!"

"Красиво"

"Я тоже на Poledance хожу"

"Умница! А остальные - завидуйте молча!" - написали подписчики.

Читайте также, продюсер рассказал, сколько зарабатывает Оля Полякова, и какую сумму она потратила на свой грандиозный концерт в Киеве.

А также, на праздновании дня рождения Оли Поляковой, она с дочерью нарядились в экзотические тайские национальные костюмы и поразили сеть своими необычными образами.