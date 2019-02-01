"Заздріть мовчки": донька Полякової похвалилася, що вміє робити на пілоні

У дівчинки виявляється не тільки музичний талант
Юная блогерша Маша Полякова, которая поразила недавно невероятным сходством фигур со своей мамой, популярной певицей Олей Поляковой, продолжает публиковать фото в Instagram с тренировок, которые помогли ей привести фигуру в идеальную форму и похудеть на 7 кг.
Недавно она показала, как занимается воздушной гимнастикой, исполнив сложный трюк и показав свою гибкость и пластику, а в этот раз девочка продемонстрировала, чему научилась на занятиях по акробатике на пилоне.
Фото: (instagram.com/mashapolyakova)
Маша сделала стойку на локтях и использовала шест, как опору. И хотя некоторые из подписчиков написали, что это не лучшее занятие для 13-летнего ребенка, фанаты девочки отметили, что элемент вышел у нее отлично, о чем и написали ей в комментариях.
Скриншот: Комментарии к посту Маши Поляковой (instagram.com/mashapolyakova)
"Крутооо"
"Очень круто"
"Машенька! Ты умничка! Так держать!"
"Классно"
"ТЫ БОЛЬШАЯ УМНИЧКА"
"Очень классное фото"
"Машуля это афигенно! Молодчинка"
"Вауууу.......без слов)))"
"Круто! Умничка!"
"Красиво"
"Я тоже на Poledance хожу"
"Умница! А остальные - завидуйте молча!" - написали подписчики.
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