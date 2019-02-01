"Заздріть мовчки": донька Полякової похвалилася, що вміє робити на пілоні

У дівчинки виявляється не тільки музичний талант
Юна блогерша Маша Полякова, яка вразила недавно неймовірним подібністю фігур зі своєю мамою, популярною співачкою Олею Поляковою, продовжує публікувати фото в Instagram з тренувань, які допомогли їй привести фігуру в ідеальну форму і схуднути на 7 кг.
Нещодавно вона показала, як займається повітряною гімнастикою, виконавши складний трюк і показавши свою гнучкість і пластику, а в цей раз дівчинка продемонструвала, чого навчилася на заняттях з акробатики на пілоні.
Фото: (instagram.com/mashapolyakova)
Маша зробила стійку на ліктях і використовувала пілон, як опору. І хоча деякі з підписників написали, що це не найкраще заняття для 13-річної дитини, фанати дівчинки відзначили, що елемент вийшов у неї відмінно, про що і написали їй в коментарях.
Скріншот: Коментарі до посту Маші Полякової (instagram.com/mashapolyakova)
"Крутооо"
"Дуже круто"
"Машенька! Ти молодчинка! Так тримати!"
"Класно"
"ТИ ВЕЛИКА МОЛОДЧИНКА"
"Дуже класне фото"
"Машуля це офігєнно! Молодчинка"
"Вауууу.......без слів)))"
"Круто! Умничка!"
"Красиво"
"Я теж на Poledance ходжу"
"Розумниця! А решта - заздріть мовчки!" - написали підписники.
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