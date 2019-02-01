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"Заздріть мовчки": донька Полякової похвалилася, що вміє робити на пілоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2019 - 16:55
"Заздріть мовчки": донька Полякової похвалилася, що вміє робити на пілоні
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

У дівчинки виявляється не тільки музичний талант

Юна блогерша Маша Полякова, яка вразила недавно неймовірним подібністю фігур зі своєю мамою, популярною співачкою Олею Поляковою, продовжує публікувати фото в Instagram з тренувань, які допомогли їй привести фігуру в ідеальну форму і схуднути на 7 кг.

Нещодавно вона показала, як займається повітряною гімнастикою, виконавши складний трюк і показавши свою гнучкість і пластику, а в цей раз дівчинка продемонструвала, чого навчилася на заняттях з акробатики на пілоні.

&quot;Заздріть мовчки&quot;: донька Полякової похвалилася, що вміє робити на пілоні

Фото: (instagram.com/mashapolyakova)

Маша зробила стійку на ліктях і використовувала пілон, як опору. І хоча деякі з підписників написали, що це не найкраще заняття для 13-річної дитини, фанати дівчинки відзначили, що елемент вийшов у неї відмінно, про що і написали їй в коментарях.

&quot;Заздріть мовчки&quot;: донька Полякової похвалилася, що вміє робити на пілоні

&quot;Заздріть мовчки&quot;: донька Полякової похвалилася, що вміє робити на пілоні

&quot;Заздріть мовчки&quot;: донька Полякової похвалилася, що вміє робити на пілоні

Скріншот: Коментарі до посту Маші Полякової (instagram.com/mashapolyakova)

"Крутооо"

"Дуже круто"

"Машенька! Ти молодчинка! Так тримати!"

"Класно"

"ТИ ВЕЛИКА МОЛОДЧИНКА"

"Дуже класне фото"

"Машуля це офігєнно! Молодчинка"

"Вауууу.......без слів)))"

"Круто! Умничка!"

"Красиво"

"Я теж на Poledance ходжу"

"Розумниця! А решта - заздріть мовчки!" - написали підписники.

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