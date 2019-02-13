"Заздрила красуням у міні": Седокова розговорилася про досвід схуднення

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка лягла в клініку і почала активно худнути

Популярна співачка Анна Сєдокова вирішила відверто розповісти про своє схудненні і поділиться дієтою, якої дотримується для підтримки фігури в порядку. Про це артистка повідомила в Instagram.

Зірка почала з того, що вона ніколи не була стрункою, причому зазначила, що схильна до повноти і зізналася, що любить смачно поїсти. Ця звичка зіграла з Анею злий жарт – зайва вага почала рости як на дріжджах. А після появи на світ третьої дитини вона взагалі помітила стрімкі зміни у фігурі, з якими було не просто боротися.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Після того, як мою попу назвали не пружною, я засмутилася, образилася і почала працювати, тому що нерозумно лаяти відображення в дзеркалі! Але головні проблеми у мене завжди були з харчуванням. Я багато їм. Ось прям багато. Абревіатура ПП для мене довгий час нічого не значила. Крильця, булочки, пельмені - загорніть все. Потім встала на ваги і опа - 68. Зріст у мене 172. Я завжди приймала себе такою, як є і бодипозитив - моє все. Але після третього бэбіка як то все пішло не так. Відразу повнішали ноги. Верхня частина і ви розумієте, що про шорти довелося забути. Я з заздрістю дивилася на красунь в міні і думала - ну як же вони так можуть? Міні з мого гардеробу зникли, з'явилися стягуючі трусики", - чесно заявила знаменитість.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Вона зазначила, що дієт не дотримувалася, адже її ненормований робочий графік не давав можливості заздалегідь спланувати день. Зараз Седокова знаходиться в клініці, де приводить в порядок свою фігуру і правильно харчується.

"Уже два дні харчуюся в клініці правильною їжею. Відкрила для себе хліб без борошна, та я село. Гречаний йде туго, але лляної нічого. Їм рибу, яку на дух не переносила, тільки в суші", - повідомила вона.

Також співачка поділилася схемою інтервального харчування, правда, попередила, що до специфічного графіком прийому їжі потрібно спочатку звикнути.

"16 годин не їсти. Перерва між прийняттям їжі. Потім 4 години можна їсти (за іншими даними-8). Насправді, не дуже страхітливо. Виходить, у тебе є пізній обід і пізній сніданок. Рекомендують починати з рази в тиждень, але відчуваю, я підсяду", - зізналася зірка.

Також вона зазначила, що встигла відчути перші позитивні зміни. Виконавиця прокинулася з приємним відчуттям голоду в животі і порівняла його з почуттям свободи. Потім вона зайнялася спортом, який є обов'язковим пунктом програми і вирушила на спеціальні процедури.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники підтримали Анну в її начинанианиях, а деякі стали ділиться своїм досвідом схуднення і переходу на здорове харчування, а також не обійшлося і без компліментів на адресу артистки.

"Анна, ви дуже шикарнючая красуня, дивлюся на вас і теж пішла попу качати, ми з вами схожі з приводу булочок, пельменях", "Ого... Животик просто ідеальний! Троє діток, а тіло – шик", "Аня, просто супер-результат!», «Розумниця, красуня і просто хороша і добра людина", - відзначали підписники знаменитості.

Раніше Анна Седокова захопила мережа пікантним фото з ванної кімнати, на якому була видна її апетитна п'ята точка.

Нагадаємо, що Анна Седокова розкрила свою головну зброю для спокушання чоловіків.

Відео: РБК-Україна