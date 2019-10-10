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"Завидний кавалер": Катерина Кухар показала підрослого красеня-сина

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Фанати відзначили, що хлопчик схожий на маму і тата одночасно

Катерина Кухар - яскравий приклад того, як можна успішно поєднувати кар'єру і материнство. Танцівниця - прима-балерина Національної опери України, а також зоряна суддя шоу Танці з зірками 2019. Крім того, артистка встигає зніматися в модних фотосесіях - приміром, нещодавно вона блищала на сайті Vogue Італія, і при цьому приділяти час чоловікові Олександру Стоянову та дітям, яких у неї двоє.

Балерина досить рідко показує в мережі сина і доньку, проте днями порадувала шанувальників новими фото старшого синочка Тимура. На знімку 9-річний хлопчик у штанях мілітарі і чорній шкіряній куртці сидить за кермом розкішного автомобіля Порше і пильно дивиться в об'єктив.

Кухар зізналася, що вже переживає, що буде творитися під час перехідного віку хлопця.

Фото: син Катерини Кухар Тимур (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Ну що, красуня, поїхали кататися...?" Вже смакую його перехідний вік..." - прокоментувала знаменитість.

Користувачі мережі захоплювалися красою хлопчика і відзначили, що він дивним чином сполучив у собі риси і мами, і тата і явно зростає завидним кавалером.

  • Неймовірної краси дитина
  • Ох і красень! Взяв всю Вашу красу з Олександром і додав свою! Ой, дівчата, тримайтеся, ще трошки і спокою дівочих сердець не буде!
  • Дуже гарнючий хлопець
  • Мамина симпатяга,рятуйтеся дівчата,ох і завидний кавалер підростає!!!!
  • Весь в маму
  • Конкурентів не буде, всі дівчата його
  • Какоооой чоловік зростає
  • Красень!
  • Який прекрасний хлопчик
  • Симпатичний!
  • Який джентльмен !
  • Дуже схожий на вашого чоловікаДумаю конкурентів не буде,дуже красивий росте хлопчик
  • Катя як він схожий на вас обох, це просто диво
  • Як же він схожий на обох батьків відразу)

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, чарівна Катерина Кухар розкрила свій секрет успіху.

Раніше щаслива Катерина Кухар похвалилася значимим досягненням. Справа в тому, що США дали їй візу категорії "О-1" - віза для осіб з екстраординарними або видатними здібностями.

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