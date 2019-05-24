"Затьмарила наречену": Катя Осадча вразила вбранням на весіллі Потапа і Насті Каменських

Весілля Потапа і Насті Каменських стало найгучнішою подією в українському шоу-бізі цієї весни. Шанувальники чекали, коли ж артисти зізнаються у своїх почуттях, а їх колеги намагалися зберігати таємницю закоханих. У четвер, 23 травня, щасливі наречений і наречена пішли до вівтаря! А свідками їх весільних клятв один одному стали рідні, близькі і друзі, серед яких було чимало й українських зірок. Так, в заміський комплекс під Києвом прибули Володимир Дантес і Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Олексій Завгородній "Позитив" з дружиною Анною, актор Дмитро Ступка і Поліна Логунова, Катя Осадча та Юрій Горбунов, Тіна Кароль, Маша Єфросиніна з чоловіком і багато інших. Ведучим заходу став шоумен і друг Потапа Юрій Горбунов, а його дружина Катя Осадча прийшла на церемонію в розкішній сукні від бренду Tulipia Dress. Фото з свята ведуча поділилася в Instagram

На знімку Катя і Юрій позують разом з молодятами, а також вітають їх із важливою подією в обнімку з новоспеченими чоловіком і дружиною. На Каті – довга сукня з вишитими квітами, оригінально декорованим ажурним ліфом і короткими рукавами-"крылишками" з фатину. Юрій обрав класичний темно-синій костюм з білою сорочкою і "метеликом".

"Будьте щасливими!" - звернулася теледіва до Потапа і Насті в коментарі до фотосету, відзначивши їх під знімками.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов на свадьбее Потапа і Насті Каменських instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої приєдналися до її побажань, а також відзначили вбрання самої Каті, зізнавшись, що вона дещо затьмарила навіть наречену.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов на свадьбее Потапа і Насті Каменських (instagram.com/kosadcha)

"Катя, у Вас чудове плаття! Трошки затьмарили наречену!", "Катюша плаття - вау!!! Щастя і любові молодятам!", "Вітання! Пані Катю, що Настуня в весільному вбранні королева, що ви в цій сукні королева, ну просто суперові дівчата - королівни!", "Катя, у Вас прекрасне плаття!", "Шикарне плаття у вас", "Катю, Ваша сукня роскішна", "Катя, яке у вас плаття гарнюще. Ви як королева!", "Катя, сукня просто шик! Це ручна робота?" - цікавилися коментатори.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Варто відзначити, що своє розкішне королівське вбрання Катя вже приміряла під час зйомок шоу "Голос країни" в 2017 році.