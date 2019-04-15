"Заслуговуєш на більше": MARUV похвалилася новим рекордом (відео)

Прихильники бажають улюблениці ще більше переглядів і світового успіху
MARUV (Анна Корсун) незважаючи на хвилю критики в свій бік, особливо не переймається і продовжує набирати "творчі обороти". Так, на початку квітня MARUV порадувала армію фанатів довгоочікуваним подарунком і представила провокаційний кліп на пісню Siren Song. Зазначимо, що кліп вийшов "18+", так як містить багато відвертих і навіть "кривавих" сцен. Також нагадаємо, що саме ця пісня принесла співачці перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2019. Однак співачка відмовилася їхати в Тель-Авів.
Нещодавно MARUV розділила з фанатами свїм новим рекордом. Так, пісня Siren Song зібрала на офіційному youtube-каналі понад 3,7 млн переглядів.
"#SirenSong 3 мільйона переглядів", - лаконічно повідомила співачка, опублікувавши серію кадрів з кліпу.
MARUV в кліпі Siren Song (фото: instagram.com/maruvofficial)
Шанувальники виконавиці в мережі instagram поспішили залишити відгук під її повідомленням:
MARUV – Siren Song
Нагадаємо, що телеведучий Володимир Остапчук спародіював MARUV з піснею Siren Song і в цілому ситуацію з Євробаченням 2019. Зазначимо, що пародія зібрала понад 300 тис. переглядів.