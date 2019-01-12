"Заходилася сльозами!": Єфросиніна розповіла про найкращий день в її житті

Відео: (youtube.com/Маша Єфросиніна)

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна в черговій #Пятерочке розповіла про 5 найщасливіших події в своєму житті. У підписі до опублікованого ролику ведуча зізналася, що найщасливіший день у її житті був у дитинстві, але замість щастя вона гірко ридала. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Пам'ятаю один день із свого дитинства: 25 травня (мій день народження) - йду на традиційну лінійку останнього дзвоника! І раптом туди несподівано прибігає тато з букетом квітів (примчав з відрядження раніше терміну!), потім мене підхоплює одинадцятикласник - і ось я вже разом з ним дзвоню в цей величезний дзвінок, так що голова ще два дні нагадує дзвін (але ж щастя, щастя-то яке!); потім однокласники роблять сюрприз, і деякі хлопчики непристойно підходять відразу з двома букетами: "я приніс два - тобі і класухі, вибирай собі перша!". Після школи моя мама накриває вдома стіл, приходять подружки! До мене любили приходити більше не через мене, мені здається, а через мою маму - вона (не розумію як) примудрялася в нашій малесенькій квартирі зробити справжній парк розваг, з конкурсами та іграми, фантами і сюрпризами! Мамочко, я все пам'ятаю, як сьогодні", — пише Єфросиніна.

Телеведуча також додала, що після такого ідеального дня народження вона гірко заплакала.

"Загалом, коли за останньою подружкою закрилася в той день двері, я прям заходилася сльозами!!! Мама, яка в той момент зішкрібала згущене молоко з килима, застигла: "Доню, що не так?". Захлинаючись соплями, я відповіла: "Це був найкращий день в моєму житті! І він закінчився! Більше такого ніколи не буде!". Мама обійняла мене: "таких найкращих днів, Машенька, у твоєму житті буде багато! Але їх не потрібно гірко оплакувати, а потрібно поселити в будиночок твоєї пам'яті, щоб вони гріли тебе кожен раз, коли потрібна віра в себе!" — додала ведуча.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Вона також розповіла про п'ять головних подій 2018 року.

Відео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна показала перші фото з відпустки.

Раніше повідомлялося, що Маша Єфросиніна стала топ-блогером.

До цього телеведуча поділилася таємницями ідеальної фігури після свят.

Відео: РБК-Україна