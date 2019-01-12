ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Заходилася сльозами!": Єфросиніна розповіла про найкращий день в її житті

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.01.2019 - 10:14

Відео: (youtube.com/Маша Єфросиніна)

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна в черговій #Пятерочке розповіла про 5  найщасливіших події в своєму житті. У підписі до опублікованого ролику ведуча зізналася, що найщасливіший день у її житті був у дитинстві, але замість щастя вона гірко ридала. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Пам'ятаю один день із свого дитинства: 25 травня (мій день народження) - йду на традиційну лінійку останнього дзвоника! І раптом туди несподівано прибігає тато з букетом квітів (примчав з відрядження раніше терміну!), потім мене підхоплює одинадцятикласник - і ось я вже разом з ним дзвоню в цей величезний дзвінок, так що голова ще два дні нагадує дзвін (але ж щастя, щастя-то яке!); потім однокласники роблять сюрприз, і деякі хлопчики непристойно підходять відразу з двома букетами: "я приніс два - тобі і класухі, вибирай собі перша!". Після школи моя мама накриває вдома стіл, приходять подружки! До мене любили приходити більше не через мене, мені здається, а через мою маму - вона (не розумію як) примудрялася в нашій малесенькій квартирі зробити справжній парк розваг, з конкурсами та іграми, фантами і сюрпризами! Мамочко, я все пам'ятаю, як сьогодні", — пише Єфросиніна.

Телеведуча також додала, що після такого ідеального дня народження вона гірко заплакала.

"Загалом, коли за останньою подружкою закрилася в той день двері, я прям заходилася сльозами!!! Мама, яка в той момент зішкрібала згущене молоко з килима, застигла: "Доню, що не так?". Захлинаючись соплями, я відповіла: "Це був найкращий день в моєму житті! І він закінчився! Більше такого ніколи не буде!". Мама обійняла мене: "таких найкращих днів, Машенька, у твоєму житті буде багато! Але їх не потрібно гірко оплакувати, а потрібно поселити в будиночок твоєї пам'яті, щоб вони гріли тебе кожен раз, коли потрібна віра в себе!" — додала ведуча.

&quot;Заходилася сльозами!&quot;: Єфросиніна розповіла про найкращий день в її житті

Скріншот поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Вона також розповіла про п'ять головних подій 2018 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Відео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна показала перші фото з відпустки.

Раніше повідомлялося, що Маша Єфросиніна стала топ-блогером.

До цього телеведуча поділилася таємницями ідеальної фігури після свят.

Відео: РБК-Україна

"Яка радість": Порошенко зворушливо привітав донечок з днем народження Драйвовий Новий рік: Єфросиніна з Притулою повеселилися у Карпатах
Новини України Маша Єфросинінадень рождениявоспоминания
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся