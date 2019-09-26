"Зайшла і розплакалася": Лілія Ребрик в ніжному образі відвідала місця дитинства

Телеведуча Лілія Ребрик нерідко подорожує в рамках зйомок - так, зараз вона у відрядженні в своєму рідному місті Чернівці. Звичайно ж, артистка не втратила нагоди побачитися з рідними і розчулила мережу ніжним фото зі своїми батьками, на якому позувала без макіяжу. Багато фанів відзначили, що Ліля дуже схожа на свого тата. Встигла телезірка також зайти в свою рідну школу.

На своїй сторінці в Instagram Ребрик поділилася зворушливими знімками з щасливого місця дитинства. Ведуча прийшла в школу в елегантній сукні ніжно-рожевого кольору і туфлях на підборах.

Фото: Лілія Ребрик в Чернівцях (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, вона розсекретила, що вони там трохи познімали, так що скоро всі зможуть дізнатися подробиці шкільного життя Ребрик у програмі "Ранок з Україною".

Знаменитість із задоволенням позувала з улюбленими вчителями, учнями школи, а також біля входу в неї. За словами Лілі, вона навіть пустила сльозу.

Фото: Лілія Ребрик в Чернівцях (instagram.com/liliia.rebrik)

"Я сьогодні наплакалася... була в своїй рідній школі, чернівецька гімназія № 3. Від не повірите, зайшла і розплакалася... І щаслива! 22 роки, як я закінчила школу. А мої вчителі такі ж прекрасні. Дивовижні відчуття зануритися в дитинство. Всі подробиці про моє шкільне життя вже скоро в #ранокзукраїною . Я у вас які спогади про школу?" - поділилася ведуча.

Фото: Лілія Ребрик в Чернівцях (instagram.com/liliia.rebrik)

Розчулені підписники поспішили залишити свої відгуки, а також поділитися шкільними спогадами, які не у всіх були такими приємними.

Неймовірно зворушливо

Привіт із Чернівців

Ви така неймовірна і справжня. Захоплююся Вами!!!!

Красуня

Дуже подобається ваша сукня! Ніжна і вішукана водночас! Маю бажання і собі таку придбати.

Самі найкращі !!! Це були прекрасні роки дитинства,юності і різноманітних вечорів у школі !!

Вау, шикарна красуня

Як завжди: яскрава, позитивна, сонячна!))) Лілія, коли Ви знову будете в Харкові з виставою?

Дуже гарні спогади про школу з радістю повернулася б в ті часи

Лілічка, ВИ чудові!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

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Раніше Лілія Ребрик розохотила мережу жарким танцем з чоловіком Андрієм Диким.