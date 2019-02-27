Захищає жіночий організм: дієтолог назвала цінний продукт в раціоні

Експерт зазначила, що вживати в раціон цю рослину варто з обережністю

Профессиональный диетолог Светлана Фус убеждена, что такой ценный продукт, как семя льна должен быть в рационе каждого, а особенно благоприятно он влияет на организм представительниц прекрасного пола. Об этом специалист написала в Instagram.

Эксперт перечислила ценные вещества, которые содержит льняное семья, и подчеркнула, что этот продукт существенно облегчает менопаузу у женщин и препятствует появлению новообразований.

"В льняном семени много полезного. В первую очередь, это источник пищевых волокон, которые, как щетка, очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости. Богатые семена и на фитоэстрогены - фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Семена льна можно назвать естественным статинами, поскольку способствует нормализации уровня холестерина", - отметила она.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кроме того, семена льна богаты ценными для организма Омега-3 жирными кислотами. Фус подчеркнула, это не незаменимые вещества, поэтому должны поступать с пищей в достаточном количестве. Они принимают участие в строительстве клеточных мембран, уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение и снижают риск развития сахарного диабета и, а также ожирения.

Диетолог назвала и суточную норму этой ценной пищевой добавки: не более 1-2 ст. ложек, то есть 10 -20 г семян. Этим количеством не стоит пренебрегать, ведь кроме явной пользы есть и некотрые существенные ограничения.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Семена в небольшом количестве содержат растительные цианидные соединения, а также в них большое содержание клетчатки, которое вызывает дискомфорт в кишечнике и слабительным действием", - подчеркнула она.

По словам эксперта, семена льна применяют при лечении гастрита и язвы, как обволакивающее средство, потому что они создают защитный слой на внутренней поверхности желудка, тем самым предохраняя его от воздействия пищеварительных соков.

Эксперт порекомендовала приготовить полезный кисель, а также дала совет, в какие блюда лучше добавлять этот пищевой продукт.

«Нужно семена льна залить кипятком и настоять. Получается густой кисель, приятный на вкус. Семена можно добавлять в салаты, каши, кисломолочные напитки», - отметила специалист.

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