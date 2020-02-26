Заряд на весь день: Лілія Ребрик запалила під хіт Брітні Спірс

Лілія Ребрик, яка нещодавно зізналася, як їй вдається уникати сімейних конфліктів з Андрієм Диким, з яким вона виховує двох чарівних доньок, вирішила порадувати своїх фанатів серією запальних ранкових танців. Прямо на робочому місці телеведуча зі своїм колегою Анатолієм Анатолічем розігрують міні-вистави під знайомі хіти. Їх бадьорі рухи — дають позитивний настрій на весь день, зізнаютья підписники, і просять улюбленців не зупинятися і публікувати ще більше танцювальних відео.

Відео: День 3.Продовження танцювального батлу. Ви просили - ми зробили (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, фанати відзначають і чудові наряди Лілії, які їй підбирають стилісти для ефірів. До спідниць, суконь і блуз в ніжних пастельних відтінках варто придивитися модницям і взяти на замітку, адже весна не за горами.

Відео: День 2. Продовжуємо танцювальний батл з @anatoliyanatolich. Всім доброго ранку !!! Такі танці допомагають насправді прокинутися (instagram.com/liliia.rebrik)

Відео: День 1. Ранок понеділка може бути таким. Починайте тиждень весело. Доброго ранку! (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники засипали дівчину-свято приємними компліментами:

Такий весняний, ніжний лук

Лілія, Ви така красива

Прікольні такі

Ви неймовірні!!!! зранку без танців не уявляю!!! заряд на весь день. Дякую, що Ви завжди надихаєте

Спасибі за настрій

Ви зробили мій день. Браво

Прикольно

Ви просто нереально суперові. Обожнюю прокидатися з Ранком з Україною! З Вами гарний настрій на весь день!!! Дякую за позитивні емоції і корисні репортажі.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик розсекретила спосіб збереження пристрасті після 8 років сімейного життя.