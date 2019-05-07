Запуск в космос: MARUV схвилювала спокусливим танцем на пілоні (відео)

MARUV (Анна Корсун) активно готується до запуску нового кліпу. Скандальна українська виконавиця не так давно порадувала шанувальників. Мало того, що чергову порцію відвертих фото опублікувала, так ще й заявила, що вже 17 травня презентує кліп на нову пісню "Mon Amour". І судячи з оприлюднених фото, нова відеоробота буде, як завжди, "гарячою" і провокаційною.

А поки йде підготовка до презентації MARUV не забуває щодня підігрівати інтерес шанувальників до своєї персони порціями нових "жарких" фото і відео.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Корсун розмістила відео з залу... MARUV вчиться танцювати на пілоні і поспішила показати фанам фрагмент тренування. При цьому вона підкреслила, що це неймовірно важко.

"Начебто просто обертання, але нудоти – на весь день! Висновок: у тих, хто професійно займається pole dance, фізична форма, як у космонавтів... Працюємо нам моїм запуском в космос", - поділилася емоціями MARUV. Відповідне відео було опубліковано в twitter-каналі MyGlamWish.

Також пропонуємо поглянути і на деякі кадри з підготовки нового відеокліпу. На фото Анна Корсун, як завжди, дуже відверта. І позує в різних пластичних позах.

MARUV заінтригувала новим кліпом на пісню "Mon Amour" (фото: instagram.com/maruvofficial)

Одне фото, на якому співачка стоїть особливо пластичній позі, викликало хвилю обговорення в мережі:

"Викликайте екзорциста!"

"Анечка, ти неймовірна!"

"Вона у мене вже на репіті"

"Аня, не дражни нас, а то серце не витримує"

"Ось це акробатика"

"Шикарна"

"Не відразу зрозуміти, де рука, а де нога))"

"Ань, ти крута!"

"Чекаємо не те слово - вважаємо хвилини до прем'єри"

"Чекаємо! Офігенний трек"

Нагадаємо, раніше MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах. Співачка знову вирушила в Дубай з виступом.

Також епатажна MARUV засвітила апетитні форми в бікіні.