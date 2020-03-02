Запахло весною: елегантна Катерина Кухар заворожила атмосферними фото з Провансу

Катерина Кухар разом з коханим чоловіком і партнером по сцені Олександром Стояновим продовжують свої гастролі за кордоном - українська балетна пара дуже затребувана. Навіть у день народження коханого синочка Тимура їх не було поруч, але люблячі батьки зворушливо привітали хлопчика в мережі і пообіцяли гарненько відсвяткувати, коли вони повернуться. Зараз вони перебувають в Провансі, де і зустріли прихід весни.

Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram атмосферними кадрами на березі моря перед заходом сонця, зробленими в місті Санари Сюр Мер. Балерина позувала на набережній в сірому светрі і елегантному бежевому пальто. Вона відкинула голову назад і з насолодою вдихає свіже морське повітря, в якому вже відчувається весна.

"Spring in the air... Санари Сюр Мер — це миле провансальське містечко, яке славиться своїми піщаними пляжами зі смарагдовою водою, і особливо різдвяними ілюмінаціями. Але ще це столиця німецького вигнання...

Якщо порозглядати меморіальні таблички на будинках міста (їх близько 30), то деякі імена на них будуть вам дуже знайомі: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Чому саме німецькі інтелектуали, які втекли від нацистів, зібралися у цьому курортному містечку — загадка. Місце це було вибрано дітьми Томаса Манна, Клаусом і Ерікою, як пересадковий пункт перед подальшою еміграцією в Америку. Можливо, за Манном потягнулися і всі інші... A нам випало милуватися містом в годину перед заходом сонця і насолодитися його камерною тишею міжсезоння", - поділилась Кухар.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Знімки не залишили байдужими шанувальників балерини і вони залишили їй багато душевних коментарів.

Гарно

Як красиво!!!!

Чарівнаааааа

Милий янголятко.

Дуже красиво. Продовжуй в тому ж дусі

Неймовірна

Чудова жінка

З вами отдыхаеш духовно

У маленьких містечках завжди особлива атмосфера)

Незвичайна

Як красиво

Яка красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розповіла, як зберігає пристрасть у відносинах з чоловіком.