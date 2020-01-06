Приваблива пропозиція: Оля Полякова в оксамитовому вбранні закликає на рибаловлю

Співачка разом з дочками відпочиває у сонячній Флориді
Суперблондинка Оля Полякова разом з дочками Машею і Алісою полетіла на довгоочікуваний відпочинок - 2019 рік у співачки видався дуже насиченим. Зараз вона набирається сил і розслабляється в Маямі, де вже встигла похвалитися витонченою фігурою в купальнику на пляжі. При цьому артистка не забуває про підтримку форми і регулярно відправляється на пробіжку зі старшою дочкою.
А на свіжому знімку в своєму Instagram зірка похвалилася стильним вбранням, а також зробила шанувальникам привабливу пропозицію. Полякова позує в порту в ефектному оксамитовому спортивному костюмі темно-зеленого кольору. Вона сперлася руками на залізні перила і повернула голову в бік, а її довге світле волосся красиво майорить на вітрі. Не забула співачка і про сонцезахисні окуляри.
"Привіт! Хто на рибалку зі мною?)" - прокоментувала яскравий знімок Оля.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Звичайно, в коментарях одразу ж знайшлося чимало бажаючих! Втім, були й такі, хто з гумором пояснив, чому не зможе скласти компанію співачці.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, 14-річна дочка Олі Полякової Маша заворожила сонячним фото з Маямі.