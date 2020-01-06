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Приваблива пропозиція: Оля Полякова в оксамитовому вбранні закликає на рибаловлю

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Співачка разом з дочками відпочиває у сонячній Флориді

Суперблондинка Оля Полякова разом з дочками Машею і Алісою полетіла на довгоочікуваний відпочинок - 2019 рік у співачки видався дуже насиченим. Зараз вона набирається сил і розслабляється в Маямі, де вже встигла похвалитися витонченою фігурою в купальнику на пляжі. При цьому артистка не забуває про підтримку форми і регулярно відправляється на пробіжку зі старшою дочкою.

А на свіжому знімку в своєму Instagram зірка похвалилася стильним вбранням, а також зробила шанувальникам привабливу пропозицію. Полякова позує в порту в ефектному оксамитовому спортивному костюмі темно-зеленого кольору. Вона сперлася руками на залізні перила і повернула голову в бік, а її довге світле волосся красиво майорить на вітрі. Не забула співачка і про сонцезахисні окуляри.

"Привіт! Хто на рибалку зі мною?)" - прокоментувала яскравий знімок Оля.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Звичайно, в коментарях одразу ж знайшлося чимало бажаючих! Втім, були й такі, хто з гумором пояснив, чому не зможе скласти компанію співачці.

  • Я, хто ж іще, вудка налаштована на хороший кльов
  • Оля, беріть мене! Відчуваю, що це моє)
  • Гоооо
  • Ух яка лялька)
  • візьміть Мене з собою
  • Я обожнюю тебе
  • Олічка ти чудова
  • Оленька,Ми з Вами
  • Ви прекрасна безперечно
  • Класна
  • Красуня, цей колір тобі личить
  • Вибач, у нас не виходить, та ми і не сильно любимо рибалити(
  • Красуня
  • Я вже лід розбиваю! Допоможеш?

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, 14-річна дочка Олі Полякової Маша заворожила сонячним фото з Маямі.

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