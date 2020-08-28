Захоплює дух: Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні підкорила спортивною фігурою

Алессандра Амбросіо – в минулому «янгол» Victoria's Secret, а нині успішна бізнесвумен. Але навіть незважаючи на те, що бразильська супермодель стала набагато рідше брати участь у показах, 39-річна знаменитість виглядає не гірше, ніж на піку популярності – те же струнке тіло і бездоганна шкіра. Що і демонструє у своєму блозі щодня.

Нові фото Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зараз популярна в мережі красуня відпочиває разом з родиною на Мальдівах. У поїздку вона відправилася разом з батьками та дітьми – відпочити, а заодно відзначити 12-й день народження своєї єдиної дочки Ані Луїзи. У подорож Амбросіо прихопила масу літніх стильних образів, щоб радувати і надихати послідовувачів.

Зірка виглядає просто приголомшливо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Так, раніше вона демонструвала ефектне вбрання, гідне червоної доріжки. А сьогодні, 28 серпня, на сторінці дівчини з'явилися нові фото в романтичному пляжному образі. Алессандра приміряла крихітне бікіні темно-синього відтінку, прикрашене кокетливими зав'язками. Лук доповнило довге плаття-парео барвистого забарвлення. В доповнення до цих речей вона одягла підвіски з кулонами, а також сонцезахисні окуляри. Модель зробила кілька кадрів, де позує на тлі блакитної води і нескінченного горизонту. «Місце, де літо не закінчується ніколи», – написала зірка.

Шанувальники, як зазвичай, спрямували свою увагу не тільки на красу природи, але в першу чергу – на спортивну фігуру Алессандри. «Чудова», «Прекрасний сяючий ангел», «Захоплює дух», – не можуть зупинитися фолловери знаменитості.