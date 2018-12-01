"Захотілося фарб": Монро здивувала новим кольором волосся

Травесті-діва продемонструвала передплатникам, як змінилася
Монро опублікувала на свою сторінку в Instagram фото в новому образі.
Своє світле волосся травесті-діва перефарбувала в ніжно-рожевий колір.
Крім яскравих локонів, артистка зробила собі і виразний макіяж.
"Так захотілося фарб", - підписала кадр зірка.
Скріншот: instagram.com/monritta
Фолловери Монро оцінили її перетворення:
"Супер! Дуже красиво!", "Ти просто розцвітаєш, милуюся!", "Вогонь!".
Схоже зірка зараз активно експериментує із зовнішністю. Не так давно вона виклала в свій мікроблог колаж, на якому порівняла себе в 2014 році і зараз.
Монро. Фото: instagram.com/monritta
Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро показала обличчя без макіяжу.
Зазначимо, що травесті-диви Монро порадили взяти дитину з дитбудинку. Артистка вирішила пояснити, чому не хоче дітей і поділилася своєю думкою про стосунки батьків з їхнім чадом.
Ми також писали про те, що травесті-діва Монро вразила осінньої фотосесією.
Відео: РБК-Україна