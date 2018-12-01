"Захотілося фарб": Монро здивувала новим кольором волосся

Монро. Фото: instagram.com/monritta

Травесті-діва продемонструвала передплатникам, як змінилася

Монро опублікувала на свою сторінку в Instagram фото в новому образі.

Своє світле волосся травесті-діва перефарбувала в ніжно-рожевий колір.

Крім яскравих локонів, артистка зробила собі і виразний макіяж.

"Так захотілося фарб", - підписала кадр зірка.

Скріншот: instagram.com/monritta

Фолловери Монро оцінили її перетворення:

"Супер! Дуже красиво!", "Ти просто розцвітаєш, милуюся!", "Вогонь!".

Схоже зірка зараз активно експериментує із зовнішністю. Не так давно вона виклала в свій мікроблог колаж, на якому порівняла себе в 2014 році і зараз.

Монро. Фото: instagram.com/monritta

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро показала обличчя без макіяжу.

Зазначимо, що травесті-диви Монро порадили взяти дитину з дитбудинку. Артистка вирішила пояснити, чому не хоче дітей і поділилася своєю думкою про стосунки батьків з їхнім чадом.

Ми також писали про те, що травесті-діва Монро вразила осінньої фотосесією.

Відео: РБК-Україна