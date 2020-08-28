Загадково-романтична: Каменських мереживний комбінації показала фото з спальні

Настя Каменських із задоволенням відкриває перед шанувальниками завісу таємниці над своїм особистим життям і щодня ділиться фото і відеозвітами про проведений час – вона намагається бути відкритою і привітною з усіма, хто потрапляє на сторінку в Instagram і цікавиться тим, як живе зірка. Хоч співачка і зізнається, що, як правило, не читає коментарі, адже часто там можна зустріти необ'єктивну критику, зате любить надихати фанів своїми постами і ділитися з ними секретами та порадами. Так, артистка ризикнула опублікувати знімки, зроблені в перші хвилини після пробудження.

Співачка влаштувала фотосет прямо в спальні і показала, в чому вона відпочиває вночі. На Насті – чорна комбінація на тонких бретелях з принтом у вигляді білих зірок і мереживом в області декольте. Її кучеряве волосся розпатлане, а сама артистка кокетливо прикрила обличчя без макіяжу рукою. Вона виглядає природно і ніжно.

Настя Каменських показала, як виглядає відразу після сну (фото: instagram.com/kamenskux)

"Добре ранок. Які ви в перші хвилини пробудження?" - запитала Настя, показавши свій сонний вигляд на камеру, хоча шанувальники запевнили зірку, що навіть рано вранці після пробудження вона виглядає просто неймовірно.

Бусинка

Красива

Красива

Така загадково-романтична

Надихаєте

Краща

Ви виглядаєте краще в перші хвилини пробудження, ніж я в принципі

Яка ви гарна

Красива, навіть сонна і без мейкапу

Настуня ти супер класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в короткому халатику з прозорими вставками поділилася своїм дієвим б'юті-ритуалом.