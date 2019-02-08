Загадкова Тіна Кароль заінтригувала прихильників красномовним фото

Співачка запропонувала шанувальникам розгадати її загадку

Украинская поп-дива Тина Кароль озадачила поклонников новым фото и вопросом к нему. В Instagram-аккаунте она опубликовала портретный снимок с пронзительным взглядом прямо в камеру.

На лицо и белокурые локоны артистки падает рассеянный солнечный свет, ее глаза подведены черной стрелкой, а внутренний уголок четко очерчен. Природный макияж без привычной красной помады с едва тронутым губами блеском делает образ нежным и чувственным одновременно.

"И какой вопрос задает этот взгляд?" - предложила Тина фанам разгадать загадку, спрятанную в ее взоре.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Некоторые из подписчиков артистки отметили, что в ее глазах читается совершенно новое чувство – готовность любить и быть любимой, а также желание перемен к лучшему, а грусти больше нет места.

"Очень нежное и в то же время стильное, необычное, красивое и много еще можно сказать", "Наверное, влюблена", "Вы знаете, Тина практически на всех фото вы безумно выглядите, но взгляд прячет грусть, а на этом фото он говорит, что от ныне теперь всё будет по-другому", "Взгляд говорит,что .... Вы готовы уже быть любимой и любить", "В ожидании чуда", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Были и те, кто вспомнил о знаках внимания к Тине со стороны ее коллеги и судьи шоу "Голос страны" Дана Балана.

Ранее Тина Кароль опубликовала летнее кокетливое фото и сообщила поклонникам, что скучает по теплу, весне и пробуждающихся чувствах.

Напомним, что Тина Кароль рассказала, почему решилась на личную исповедь в фильме "Сила любви и голоса" и отметила, что сейчас не смогла бы так обнажить душу.

Видео: РБК-Украина