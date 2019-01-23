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Загадкова Тіна Кароль відверто висловилася про важливість самотності

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2019 - 16:08
Загадкова Тіна Кароль відверто висловилася про важливість самотності
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки погодилися з її твердженням

Тіна Кароль лише однієї лаконічно цитатою спонукала своїх шанувальників до важливих міркувань, викликавши ажіотаж у коментарях під своїм постом на instagram-сторінці. Так, Кароль відзначила, що самотність для неї — це натхнення.

Крім того, співачка опублікувала також тематичне фото, на якому пронизливим поглядом дивиться в камеру. Зазначимо, що знімок було зроблено в рамках однієї з недавніх фотосесій виконавиці.

Тіна Кароль

"Моя самотність - моє натхнення", — підписала фото Тіна Кароль

Шанувальники співачки поспішили залишити під її знімком свої коментарі та міркування.

  • "Самотність іноді необхідно, щоб зрозуміти цей навколишній тебе світ, — погоджується sparkspark1977.
  • " А наше натхнення – Ви", - пише le.nina.
  • "Неймовірно красива! Моє натхнення", — захоплюється kristina_snezhko.
  • "Ти не самотня, поруч завжди дуже багато красивих і талановитих людей допомагають у творчості. Є син, а це майбутній чоловік, який буде любити тебе завжди. Армія твоїх шанувальників постійно множиться. Так і повинно бути у кращої співачки країни", — пише iskanderkhoodor.
  • "Вау, яка няшечка і ніжна така", — зазначає dantes199612.
  • "Всесвіт у Ваших очах, Тіночка, Ви неймовірна. Ми безмежно любимо Вас", — підкреслює spasi.sebya.sama.
  • "Шикарна! Сходжу з розуму", — зізнається nastylka_krasotylka.

Тіна Кароль

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю за "Кращу жіночу роль", яку вона зіграла у фільмі "Колишні".

Також до цього LITE писав, що Тіна Кароль блищала в сукні theCOAT на прем'єрі Голосу країни.

Цікаво, що до цього співачка підкорила шанувальників появою в ще одному дизайнерському платті – від бренду GUDU.

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