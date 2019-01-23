Загадкова Тіна Кароль відверто висловилася про важливість самотності

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки погодилися з її твердженням

Тіна Кароль лише однієї лаконічно цитатою спонукала своїх шанувальників до важливих міркувань, викликавши ажіотаж у коментарях під своїм постом на instagram-сторінці. Так, Кароль відзначила, що самотність для неї — це натхнення.

Крім того, співачка опублікувала також тематичне фото, на якому пронизливим поглядом дивиться в камеру. Зазначимо, що знімок було зроблено в рамках однієї з недавніх фотосесій виконавиці.

"Моя самотність - моє натхнення", — підписала фото Тіна Кароль

Шанувальники співачки поспішили залишити під її знімком свої коментарі та міркування.

"Самотність іноді необхідно, щоб зрозуміти цей навколишній тебе світ, — погоджується sparkspark1977.

" А наше натхнення – Ви", - пише le.nina.

"Неймовірно красива! Моє натхнення", — захоплюється kristina_snezhko.

"Ти не самотня, поруч завжди дуже багато красивих і талановитих людей допомагають у творчості. Є син, а це майбутній чоловік, який буде любити тебе завжди. Армія твоїх шанувальників постійно множиться. Так і повинно бути у кращої співачки країни", — пише iskanderkhoodor.

"Вау, яка няшечка і ніжна така", — зазначає dantes199612.

"Всесвіт у Ваших очах, Тіночка, Ви неймовірна. Ми безмежно любимо Вас", — підкреслює spasi.sebya.sama.

"Шикарна! Сходжу з розуму", — зізнається nastylka_krasotylka.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю за "Кращу жіночу роль", яку вона зіграла у фільмі "Колишні".

Також до цього LITE писав, що Тіна Кароль блищала в сукні theCOAT на прем'єрі Голосу країни.

Цікаво, що до цього співачка підкорила шанувальників появою в ще одному дизайнерському платті – від бренду GUDU.

Тіна Кароль: цікаві факти