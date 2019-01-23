Загадкова Тіна Кароль відверто висловилася про важливість самотності

Шанувальники співачки погодилися з її твердженням
Тіна Кароль лише однієї лаконічно цитатою спонукала своїх шанувальників до важливих міркувань, викликавши ажіотаж у коментарях під своїм постом на instagram-сторінці. Так, Кароль відзначила, що самотність для неї — це натхнення.
Крім того, співачка опублікувала також тематичне фото, на якому пронизливим поглядом дивиться в камеру. Зазначимо, що знімок було зроблено в рамках однієї з недавніх фотосесій виконавиці.
"Моя самотність - моє натхнення", — підписала фото Тіна Кароль
Шанувальники співачки поспішили залишити під її знімком свої коментарі та міркування.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Зазначимо, що Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю за "Кращу жіночу роль", яку вона зіграла у фільмі "Колишні".
Також до цього LITE писав, що Тіна Кароль блищала в сукні theCOAT на прем'єрі Голосу країни.
Цікаво, що до цього співачка підкорила шанувальників появою в ще одному дизайнерському платті – від бренду GUDU.
Тіна Кароль: цікаві факти