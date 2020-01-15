Замислюємося про дітей: Дантес розкрив подробиці сімейного життя з Дорофєєвою

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артист розповів про ключ до сімейного щастя

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес торік відзначили восьму річницю спільного життя. Пара вважається однією з найбільш міцних і щасливих в українському шоу-бізнесі. Нещодавно зіркова сім'я переїхала у власний заміський будинок і Надя навіть влаштувала для шанувальників ексклюзивну екскурсію по своїх володіннях. Після Різдва пара вирушила в Домінікану, де співачка відновлюється після насичених робочих буднів і приділяє час чоловікові і друзям. Так, в інтерв'ю виданню Рeopletalk Вова зізнався, як їм з дружиною вдається підтримувати гармонію у відносинах й заговорив про дітей.

Артист зазначає, що в постійних зустрічах і розлуках, обумовлених особливостями роботи, є своя привабливість і навіть плюси.

"В житті артиста головне – навчитися цінувати ті рідкісні моменти, які проводиш разом з другою половинкою. Ми постійно в роз'їздах і ділимося враженнями, у нас дуже часто відбувається "перше побачення" – як ніби ми перший раз бачимося", - зізнається Володимир.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також він ділиться головним секретом міцних відносин у вимушеній розлуці. Основною складовою щасливого шлюбу Вова вважає довіру.

"Якщо ви спочатку приймаєте правила гри і довіряєте своєму партнеру – це і є ключ до збереження відносин. У моменти розставань у тебе є час посумувати, понудьгувати, а потім захоплені почуття і подив: о, нарешті ти повернулася!" - ділиться співак і шоумен.

Надя вважає свого чоловіка турботливим романтиком, до того ж всі побутові питання він вирішує з задоволенням.

"За словами Наді, я романтик і дуже турботливий. Мені подобається для неї готувати, хоча побут – не моя улюблена справа. Я люблю доглядати, мені подобається робити сюрпризи. Надя більш активний партнер в наших відносинах, коли потрібно кудись вибратися, щось зробити, а я уособлюю сімейний затишок", - розповів Володимир.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також артист відповів на часте питання: коли ж у зірковій родині намічається поповнення?

"Періодично ми замислюємося про дітей, але для них потрібен час. Є такий стендапер Сергій Орлов, який одного разу сказав: "Я здивований, як люди намагаються зробити нових людей просто тому, що суспільство говорить, що потрібно робити нових людей". Потрібно думати про те, чи ти зможеш забезпечити їх увагою, матеріальним і всім іншим", - серйозно підходить до питання Вова.

Також співак дав пораду парам, які лише знаходяться на етапі становлення відносин. Він вважає, що важливо не просто зустрічатися, а почати жити разом – лише тоді можна зрозуміти, підходите ви один одному чи ні.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ми живемо разом майже дев'ять років. Найголовніший секрет – почніть якомога раніше жити разом. Серйозно. Ось ці зустрічання рік/два, коли ви живете в різних квартирах, ні до чого доброго не приведуть. Ви не знаєте, яка людина в побуті, не знаєте, яка вона вранці або що її дратує. Немає моменту притирання. Намагайтеся жити разом – тоді ви на самому початку зрозумієте, чи готові ви прокидатися з цією людиною вранці і бачити її в різних настроях чи ні. І завжди говоріть один одному правду", – порадив Дантес.

Раніше Надя Дорофєєва захопила фігурою в яскравому купальнику під час відпочинку в Домінікані.