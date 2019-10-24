Завзяті пісні і єноти: Маша Єфросиніна весело проводить час в Мексиці (відео)

Телеведуча Маша Єфросиніна зараз разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною насолоджується шикарним відпочинком на еко-курорті в Мексиці. Знаменитість, яка раніше розповіла, що допомогло їй схуднути, із задоволенням розповідає і показує, як вони проводять час в цьому екзотичному місці.

Незважаючи на дощову погоду, сімейство не сумує - вони самі створюють собі настрій! Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram веселе відео, на якому показала, як вони з чоловіком досліджують територію біля готелю. Роблять вони це на велосипедах, при цьому ведуча завзято виспівує пісні. По дорозі пара зустріла єнотів і лемурів, яких там дуже багато.

На прогулянку Єфросиніна вирушила в зеленому злитному купальнику, поверх якого наділа також білі міні-шорти. У кадрі можна побачити і її чоловіка, який кумедно коментує те, що відбувається.

Відео: Маша Єфросиніна в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мексика зустрічає сльозами радості - дощем Ще жодного разу не бачили сонця, але в нашій родині правило - настрій треба створювати самим собі! Тому в проміжках між зливами досліджували територію. Якщо колись опинитеся тут, запам'ятайте, тут обов'язково потрібно:

1. Відвідати СПА ( фахівці захват!) 2.Подружитися з єнотом. У нас тепер є підгодований бананом Толік. 3. Повечеряти в ресторані Saffron ( не з'їжте пальці:) А ми поїхали вивчати далі!!!!" - поділилася ведуча.

Підписники захоплюються веселою і позитивною сім'єю і вокальними даними Маші, а також бажають їм прекрасного відпочинку.

Ви дуже молодо виглядаєте. Ви прекрасні Марія. Я ВАС ОБОЖНЮЮ

Маша на жаль зараз сезон дощів

Ви гарно співаєте, ось вже не знала

Класснючие!

Які кумедні пухнастики ці эверюшки єноти

Милота!

Маша, так ви ще й співаєте

Маша я обожнюю Вашу сім'ю. Які Ви класні, шкода що немає поліцейського Саші

Які ви класні

Супер співаєте

Гарного та позитивного настрою!!!))) Ви МОЛОДЦІ!

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна у розкішній сукні розповіла про відпочинок в Мексиці з сім'єю.

Раніше Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з красунею-дочкою Наною. Кадр був зроблений в літаку по дорозі на відпочинок до Мексики.