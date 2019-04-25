Завзята і справжня: Регіна Тодоренко взяла участь у челенджі glamourбезретуши

Регіна Тодоренко - успішна телеведуча, а крім того, щаслива мама маленького синочка Михайла і дружина музиканта Влада Топалова. Вона змогла в досить короткі терміни після пологів привести фігуру в порядок і регулярно захоплює своїм стилем і красою - так, нещодавно зоряна пара блищала на модній премії в Москві у вражаючих нарядах. При всьому цьому Регіна не боїться здатися смішною і показати себе справжню, без прикрас.

Знаменитість взяла участь у новому челленджі, який зараз набирає популярність - glamourбезретуши, який запустив журнал Glamour. Він закликає жінок показувати себе справжніми, ділитися фото без цифрової обробки і розповідати свою історію прийняття себе. На забавному знімку Тодоренко висунула язик і скосила очі, зробивши смішну пику.

"Який контент ви хотіли б побачити в моєму Інста і на які теми поговорити?

До речі, зараз проходить крутий челлендж #glamourбезретуши ! Я передаю естафету моїй Аліні Астровській", - написала ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловери артистки захопилися її простотою і природністю, а також висловили свої побажання щодо тем спілкування - багато попросили розповісти про виховання дитини, а також, як усе встигати.

"Як відновлювалися після пологів і як приходили в форму"

"Ось ця фотографія говорить про те, що не всі жінки леді"

"Мій Настрій: Регіна"

"Про те як балансувати між сім'єю і роботою і що про це думають друзі, батьки, чоловік"

"Я не можу! цю фотку треба дивитися з збільшенням! прям на весь екран"

"Не знаю чому...але мені здається,що на цьому фото ви схожі на дятла Вуді"

"Регіна, яка ж Ви класна. І як чудово, що і моськи будуєте! Весела, жива і справжня. За це і любимо"

"Регіна красива навіть коли кривляється"

"Ось це розумію, пронизує природна краса. Цікаво було б почитати про турботи пов'язаних з вашим синочком"

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина Михайла. Шанувальники тут же почали гадати, на кого ж більше схожий малюк.

До речі, Регіна Тодоренко показала, як часом непросто їй доводиться з синочком Михайлом. В жартівливій формі вона розповіла, що дитині часто щось доводиться не за смаком і він голосно повідомляє про це.