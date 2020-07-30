Заліковий дядько: Леся Нікітюк в неоновому купальнику еротично позувала у човні

Телеведуча потішила мережу барвистим фото з чоловіком
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк подорожує по мальовничих куточках України і радує шанувальників атмосферними і часом кумедними знімками - адже почуття гумору їй не позичати. Зараз вона знаходиться на знаменитих Щацьких озерах і не упустила нагоди похвалитися фігурою в купальнику, а заодно і "зіпсувати" кадр своєму колезі.
На яскравому знімку, який був зроблений на озері Світязь, Леся і її водій маршрутки Богданович позують, як типова пара на відпочинку. Теледіва в неоново-зеленому цілісному купальнику сексуально сидить у човні з коктейлем в руках, демонструючи довгі стрункі ніжки і грайливо дивлячись на камеру.
А на задньому плані у воді стоїть Богданович з голим торсом, попиваючи пиво на тлі заходу сонця.
Леся Нікітюк показала фігуру в купальнику на озері Світязь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Відмічай свого чоловіка в коментах, який робить так само", - з гумором підписала Нікітюк.
Підписники Леді Ле оцінили кумедне фото та її фігуру і засипали ведучу компліментами і жартами, особливо звернувши увагу на "фігурну" засмагу чоловіка.
Скріншот коментарів
Раніше Леся Нікітюк блиснула апетитними бюстом у квітковій міні-сукні під час прогулянки по Львову.