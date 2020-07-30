Заліковий дядько: Леся Нікітюк в неоновому купальнику еротично позувала у човні

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк подорожує по мальовничих куточках України і радує шанувальників атмосферними і часом кумедними знімками - адже почуття гумору їй не позичати. Зараз вона знаходиться на знаменитих Щацьких озерах і не упустила нагоди похвалитися фігурою в купальнику, а заодно і "зіпсувати" кадр своєму колезі.

На яскравому знімку, який був зроблений на озері Світязь, Леся і її водій маршрутки Богданович позують, як типова пара на відпочинку. Теледіва в неоново-зеленому цілісному купальнику сексуально сидить у човні з коктейлем в руках, демонструючи довгі стрункі ніжки і грайливо дивлячись на камеру.

А на задньому плані у воді стоїть Богданович з голим торсом, попиваючи пиво на тлі заходу сонця.

Леся Нікітюк показала фігуру в купальнику на озері Світязь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Відмічай свого чоловіка в коментах, який робить так само", - з гумором підписала Нікітюк.

Підписники Леді Ле оцінили кумедне фото та її фігуру і засипали ведучу компліментами і жартами, особливо звернувши увагу на "фігурну" засмагу чоловіка.

На цьому фото ідеально все

Ну як всігда Богдан Богданович

Це ШЕДЕВР

На Світязі всі роблять, так само

про ту чоловічок на задньому плані все прям як життєві реаліі

Яка красуня

Прикрасив чоловіка на задньому тлі

Зате який крутій у чоловіка засмага

Бідоська Бодька(Так підшкварився(

Яка неймовірна краса, така грація і легкість, ці витончені форми та почуття стилю і як же звуть цього прекрасного чоловіка?

До сліз!

Леся Іванівна ві богиня

Які красиві довгі ноги!!

Я угараю з цього мужиченки на задньому плані. Красунчик

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк блиснула апетитними бюстом у квітковій міні-сукні під час прогулянки по Львову.