"Залікова попа": Сєдокова шокувала мережу гарячим фото з ванної

Співачка вкотре викликала бурхливі обговорення її фігури і відвертих фото в мережі

Популярная украинская певица и мама троих детей Анна Седокова, которая недавно раскрыла собственный секрет соблазнения, поделилась с поклонниками очередным откровенным кадром. Отметим, что артистка уже не раз подвергалась критике и нападкам в сети из-за якобы лишнего веса и слишком пикантных снимков. однако звезду это не смущает и она продолжает демонстрировать свои соблазнительные формы во всей красе.

На своей страничке в Instagram фигуристая исполнительница выложила горячий кадр, сделанный в ванной комнате. На нем она стоит у раковины в белом нижнем белье, глядя в зеркало. При этом фото сделано со спины, таким образом в кадр попало и лицо певицы, и ее аппетитная попа.

"Одна моя очень умная подруга сказала мне - твое с тобой останется, а я так всегда и думала", - подписала Анна публикацию.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Как чаще всего происходит под ее откровенными фото, между подписчиками разгорелись споры. Многие отметили роскошную фигуру знаменитости, другие же пишут, как уже надоели обнаженные тела и что матери троих детей не пристало публиковать подобные фото.

"Секси. Какая красотка и правда,богиня", "Зачетная попа", "Сексуальность зашкаливает", "Прекрасна и восхитительна", "Тропикана женщина...горяча и бешенна", "Шикарная", "Красотка, отличная фигура", "Просто шикарная девочка! Молодец! Никогда не сдавайся!", "Хороша чертовка", - пишет часть фолловеров.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

А некоторые принялись стыдить Седокову.

"Вам не стыдно перед детьми!", "Анюта,ну ты уже многодетная мама! Может хватит постоянно раздеваться??! Это очень не умно!", "Дурочка попу выкладывает что бузова- лабода нечо умного вылажить только попу", "Как надоели эти жопы с зажованными труселями(((", "Перед своими детьми не стыдно? Это не искусство, разврат!" - считают они.

Напомним, ранее Анна Седокова в платье в бельевом стиле порассуждала о любви.

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