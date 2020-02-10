Забере шанувальників у Лопес: Леся Нікітюк топлес в сітчастому боді показала "ноги від вух"

Леся Нікітюк днями заінтригувала прихильників фото з бекстейджа гарячого фотосету. В кадрі ведуча позувала з голими грудьми і в чоботях-штанях тілесного кольору. Леді Ле пообіцяла фанам жаркі знімки, які точно не залишать їх байдужими і попросила почекати. Тепер же теледіва вирішила ще більше підігріти інтерес до фотозйомки, але зробила це з притаманним їй гумором.

Так, шоувумен показала свій контрастний тиждень – кардинально протилежні образи понеділка і п'ятниці. На колажі Леді Ле постала в двох абсолютно різних луках. На першому фото вона позує топлес в боді з сітчастим верхом, накинувши на плечі піджак, на ногах – закриті босоніжки з ремінцями навколо щиколотки морквяного відтінку.

На другому знімку Леся позує в зручному багатошаровому аутфіті і з безліччю пакетів в руках. На ній – об'ємне пальто-пуховик, яскрава толстовка, укорочені чорні джинси та чорні напівчеревики з золотими вкрапленнями.

"Понеділок-П'ятниця. Всім хорошою тижня!" - підписала фотокартку Леді Ле.

Шанувальники ведучої почали активно обговорювати її одночасно кумедний і спокусливий фотоколаж.

Яка шикарна дівчина зліва

Хороша в будь-якій іпостасі. Ох, вже цей тотальний вплив Плутона в гороскопі

Все з собою. Справжня жінка і кожен день

Шикардос

В будь-якому образі шикарна

Королева з ногами від вух

Праворуч - то наше, рідне. Зліва - то все вліяння заходу!

Класна фігура! Браво!

Леся ще трохи і забере всіх поклонників у Лопес

Ахах, а що в суботу вранці?

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" Леся опублікувала ще одне гаряче чорно-біле "постільна фото", завбачливо прикривши смайлом оголені груди.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк в бікіні і топі показала курортне фото під пальмою.