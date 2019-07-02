"За них все скажуть очі": MamaRika в новому кліпі показала свого нареченого

MamaRika (фото: Дмитро Широкопояс)

У новому кліпі з'являється також наречений MamaRika - Сергій Середа

Шоу-бізнес будь-якої країни нічим не відрізняється від великої родини. Тільки в якості родичів виступають фанати, які стежать за артистом в соціальних мережах. Приблизно в такій ситуації опинилася і MamaRika, у якої вже не перший день запитують, коли ж вона зіграє довгоочікуване весілля зі своїм нареченим Сергієм Середою.

Коли ж відбудеться саме торжество - таємниця за сімома печатками, але щоб задобрити цікавих шанувальників, MamaRika випустила кліп на один з головних українських хітів цього року, "Prolisky", і зняла в ньому Сергія.

"Prolisky", як відомо, дуже романтична пісня про двох закоханих. Навколишні заворожено дивляться на їхні стосунки, немов ніколи й не бачили такої любові. Кліп на цю пісню вийшов, мабуть, найромантичнішим в відеографії MamaRika.

MamaRika - Prolisky

Разом вони лежать в яскраво-зеленій траві з польовими квітами. Гуляють по піщаних кар'єрах і курних дорогах, тримаючись за руки. Це все відбувається в їхньому світі - світі, в якому вони знаходяться тільки удвох, а всі навколо - декорації. Суть відео чудово переплітається з піснею - завжди дуже важливо знайти другу половину. Вийшло ніжно, романтично, тонко і водночас загадково настільки, що так і хочеться дізнатися "хто ці двоє, хто це".

MamaRika і Сергій Середа (фото: Дмитро Широкопояс)

Режисером кліпу виступила Аня Велосипедова. У якості локацій використовували пейзажі біля селища Димер, під Борисполем і у Київського моря. MamaRika розповідає, що зйомки були схожі на марш-кидок, зате все відзняли за один день - з 6 ранку до 8 вечора.

MamaRika в новому кліпі Prolisky (фото: Дмитро Широкопояс)

Нагадаємо, що трек "Prolisky" MamaRika присвятила всім українським дівчатам, які схожі на крихкі і рідкісні квіти: "Всім нам відомо, що проліски — це рідкісні і тендітні квіти, які, як і ми дівчата, потребують захисту і турботи. Хлопці, любіть і бережіть своїх дівчат. Ми у вас такі самі".

Нагадаємо, раніше співачка Юля Barabanova представила відео про жіночі фантазії.

Також дочка Тоні Матвієнко дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами. Співачка презентувала відео на пісню "Дитячий сміх".