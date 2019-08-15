"За цією красою - оранка": Анна Різатдінова захопила формами в боді

Анна Різатдінова, нарешті, тепер все частіше буде балувати шанувальників оновленнями у мережі. 26-річна українська гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 стала однією з учасниць нового сезону популярного танцювального проекту "Танці з зірками" на "1+1". Так що шанувальники спортсменки зможуть частіше бачити її по ТБ, вболіваючи за улюбленицю. Відзначимо, що новий сезон "Танців" стартує 25 серпня!

Різатдінова тепер активно готується до прямих ефірів.

“Друзі, готуйтеся! Цієї осені ваша стрічка буде мега танцювальною)) В якому стилі ви б хотіли побачити більше всього?" - звернулася до шанувальників Різатдінова.

Більш того, нещодавно гімнастка показала бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками. На знімку спортсменка позує в боді тілесного кольору з довгими рукавами і пікантною зоною декольте. Образ Анни доповнюють золоті босоніжки на високій шпильці. В руках вона тримає золота диско-куля, з допомогою якого зіркові учасники проекту передавали один одному естафету.

При цьому важко не відзначити, що у спортсменки дійсно розкішна фігура!

Струнка Анна Різатдінова у новому сезоні Танці з зірками " на "1+1" (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Крім того, в новому пості Різатдінова зазначила, що ж об'єднує танці і гімнастику. За словами Анни, це велика праця!

“Знаєте, у чому схожість між танцями, художньою гімнастикою? Ні, не в розтяжці )) І в першому і в другому випадку глядачеві здається, що все легко і невимушено. А за цією красою стоїть справжня оранка #hardwork #dancingwiththestars #makehistory", - підписала знімок Різатдінова.

Відео: instagram.com/tanci1plus1

Шанувальники Анни також поспішили залишити захоплені відгуки під її новим фото:

"Красуня, удачі тобі!"

“Я буду за Вас вболівати! 25 серпня зустрінемося !!!!"

"Анно, ми в тебе віримо, ти найкраща!"

"Дуже красива"

“Все буде! Чекаю ефір! Вболіваю за тебе"

“Все буде чудово! А головне в танцях - емоції і спогади які ви отримаєте назавжди"

“Теж важко, але орати ви з дитинства вмієте! Удачі вам у проекті"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

До речі, серед зоряних конкурсанток проекту - співачка MARUV. І раніше MARUV полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками! Співачка постала в звичному спокусливому образі.

Також пізніше MARUV здивувала несподіваною зміною іміджу.