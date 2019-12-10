Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Іваном і поділився секретами виховання

Відомий телеведучий Юрій Горбунов розповів, чому його вчить дворічний син Іван. Також актор і креативний продюсер фільму "Скажене весілля", серіалу "Великі Вуйки" розповів, чого чекати глядачам від сіквела "Скажене весілля", прем'єра якого запланована на католицьке Різдво - 25 грудня.

Так, ведучий шоу Танці з зірками, Голос.Країни, Голос.Діти Юрій Горбунов, у якого напружений робочий графік і щоденні зйомки, знявся у фотосесії разом з дворічним сином Іваном для журналу "Теленеделя".

Горбунов запросив фотографа до свого власного будинку і знявся у двох образах – серйозного продюсера та дбайливого тата.

В інтерв’ю Теленеделя Юрій Горбунов натякнув, як буде розвиватися сюжет в "Скаженому весіллі 2":

"Ми довго думали, чим ще здивувати глядачів, кому ще батько може сказати "ні" після афрофранцуза. Представникові іншої національності? Вже нецікаво ... Головний герой Василь Сердюк тільки змирився з зятем афрофранцузом, …. і тут друга дочка підносить такий же сюрприз, що батько хапається за серце. Так, у головного героя виявляться дві доньки. Більше нічого не скажу - не буду спойлерити".

Усіх прихильників зірки завжди цікавить його сімейне життя та маленький синочок Іван.

В розмові з головним редактором Людмилою Козаренко Горбунов розповів про виховання сина, а також поділився, чого його вчить дворічний Іван, і з чим він має бути обережним.

"Перш за все, стежити за тим, що і як кажу, що роблю. Він же мене постійно копіює! Тому при ньому не можна підвищувати голос, розкидати речі, занадто емоційно говорити. А в спілкуванні з ним намагаюся не просто наполягати на своєму, а домогтися розуміння"

Також продюсер додав, що їх улюблена гра з Іваном - хованки. Як зазначив Юрій, вони ховаються за занавіскою і від цього Іван приходить у захват.

У цьому році Юрій Горбунов отримав нагороду "Тато року", хоча на неї претендувало чимало зіркових татусів. В інтерв’ю продюсер зізнався, що хоче, щоб син ним пишався.

Намагаюся відповідати цьому титулу. А взагалі, для сина мрію стати "татом життя", щоб він мною пишався, тому намагаюся приділяти йому максимум уваги. Хоча насправді дуже багато уваги дитині і не потрібно - його просто треба уважно вислухати, підтримати, щоб він розумів: в родині його всі люблять і у нього є надійний тил. Так виховували мене, так виховую і я Івана".

Крім цього, Юрій Горбунов згадав, через що переймався на початку стосунків з коханою Катериною Осадчою. А також поділився, які зараз у їхньої пари є сімейні традиції.

За словами Юрія, це обов’язково сімейний сніданок або вечеря, і катання втрьох на велосипедах – влітку, а взимку - на санях.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов виклав фото з двома жінками біля новорічної ялинки. Фото було зроблено в одному зі столичних готелів. На ньому можна побачити Горбунова, одягненого в чорний діловий костюм. Він обіймає Кухар в кремовій сукні з рюшами і вишитими візерунками. Її наряд доповнили туфлі, схожі на пуанти.