"Юра, тримай себе в руках": Горбунов засвітився в обіймах золотого складу "ВІА Гри"

Олена Вінницька і Надія Мейхер виступили в чвертьфіналі Танців з зірками
У неділю, 10 листопада відбувся 12-й випуск шоу Танці з зірками 2019 - чвертьфінал проекту. За його результатами паркет покинула пара Олена Кравець і Макс Леонов, які набрали найменшу підтримку глядачів. Зазначимо, що при цьому судді найменшу кількість балів віддали Вікторії Булітко і Дмитру Дикусару - їх два номери в сумі набрали 59 балів. В цьому ефірі пари танцювали під живе виконання українських зірок - серед них був і перший, "золотий склад" групи "ВІА Гра" - Олена Вінницька і Надія Мейхер.
Ведучий шоу Юрій Горбунов не упустив можливості зробити селфи в обіймах артисток, яким гордо поділився на своїй сторінці в Instagram. На знімку Мейхер променисто посміхається, а Вінницька посилає на камеру поцілунок.
"Перший, легендарний, золотий склад групи Віа гра! Браво Надя! Браво Альона!" - прокоментував Горбунов.
Надія Мейхер, Юрій Горбунов та Альона Вінницька (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
В коментарях підписники ностальгують за минулими часами, коли "ВІА Гра" тільки набирала популярність, а також жартома радять Юрію не захоплюватися і тримати себе в руках, адже вдома його чекають дружина і син.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Зазначимо, що Надія Мейхер та солодкоголоса Альона Вінницька виконали хіт "Я не повернуся", який записали в 2001 році. Під нього Дмитро Дікусар та Вікторія Булітко танцювали танго.
(YouTube/Танці з зірками)
Нагадаємо, Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком Іваном на велосипеді.
Раніше Юрій Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк на зйомках телевізійної програми "Хто проти блондинок". Горбунов показав фотографії, на яких він у піжамі і халаті позує з довгоногою Никитюк. При цьому на одному фото він тримає телеведучу за ногу.