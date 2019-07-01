ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Юна краса: дочка Полякової показала ефектні фото з табору моделей

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2019 - 10:58
Юна краса: дочка Полякової показала ефектні фото з табору моделей
Фото: Маша Полякова з подругами (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина навчається модельній майстерності в Греції

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша проводить час у Греції, де поєднує приємне з корисним - насолоджується відпочинком на морі, а заодно навчається в школі юних моделей, якою керує Алла Костромічева. Там дівчата вивчають, як правильно харчуватися і тримати себе у формі, дефілювати по подіуму, позувати фотографам і багато іншого.

Юна красуня вирішила показати, чому вона вже навчилася, і поділилася ефектними знімками в компанії подружок і однокласниць на своїй сторінці в Instagram. На фото дівчата позують на пляжі - на одному з кадрів вони лежать головами одна до одної і дивляться вгору в об'єктив.

На іншому фото вони біжать по піску, а на ще одному - красиво позують всі разом. Одягнені вони в короткі шорти і однакові білі футболки з написом англійською мовою "Біжи швидше на підборах". Маша віддала перевагу чорним шортам і такого ж кольору кросівкам, а її довге волосся красиво майорить за спиною.

Юна краса: дочка Полякової показала ефектні фото з табору моделей

Фото: Маша Полякова в таборі моделей (instagram.com/mashapolyakova)

"Хлопці, хочу вам розповісти про табір, тут ви 100% схуднете і приведете себе в тонус, навчитеся позувати на камеру, дефілювати, розвинути акторську майстерність, а так як я їду туди ще на тиждень тільки в Київ то ви можете приєднатися і упевнитися в правдивості моїх заяв. А ви були вже в таборі?" - написала Полякова-молодша.

Юна краса: дочка Полякової показала ефектні фото з табору моделей

Фото: Маша Полякова в таборі моделей (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери юної блогерши і моделі захоплюються її красою і обдаровують компліментами.

  • Дуже красива, дуже
  • Маша ти супер пупер
  • Бомба
  • Дивовижна схожість
  • Маму!)
  • Самий пронизливий погляд, офігенна, Машуль
  • Вау!
  • Табір "Праці без відпочинку"?
  • Маша, ти тут найкрасивіша
  • Так гарні
 

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Раніше дівчина також поділилася парою знімків в купальнику, позуючи біля моря і біля басейну.

Юна краса: дочка Полякової показала ефектні фото з табору моделейЮна краса: дочка Полякової показала ефектні фото з табору моделей

Фото: Маша Полякова в Греції (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Полякової Маша в купальнику спантеличила загадковою заявою.

Раніше дочка Олі Полякової підкорила майстерністю дефіле на підборах.

Також 14-річна дочка Олі Полякової Марія показала спортивну фігуру в Греції.

"Дивись, що ти втратив!" Дочка Полякової в купальнику спантеличила заявою Дочка Олі Полякової в коротких шортах і на підборах показала майстерність дефіле (відео)
Новини України Оля ПоляковадочьМаша Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся