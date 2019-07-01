Юна краса: дочка Полякової показала ефектні фото з табору моделей

Дівчина навчається модельній майстерності в Греції
Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша проводить час у Греції, де поєднує приємне з корисним - насолоджується відпочинком на морі, а заодно навчається в школі юних моделей, якою керує Алла Костромічева. Там дівчата вивчають, як правильно харчуватися і тримати себе у формі, дефілювати по подіуму, позувати фотографам і багато іншого.
Юна красуня вирішила показати, чому вона вже навчилася, і поділилася ефектними знімками в компанії подружок і однокласниць на своїй сторінці в Instagram. На фото дівчата позують на пляжі - на одному з кадрів вони лежать головами одна до одної і дивляться вгору в об'єктив.
На іншому фото вони біжать по піску, а на ще одному - красиво позують всі разом. Одягнені вони в короткі шорти і однакові білі футболки з написом англійською мовою "Біжи швидше на підборах". Маша віддала перевагу чорним шортам і такого ж кольору кросівкам, а її довге волосся красиво майорить за спиною.
Фото: Маша Полякова в таборі моделей (instagram.com/mashapolyakova)
"Хлопці, хочу вам розповісти про табір, тут ви 100% схуднете і приведете себе в тонус, навчитеся позувати на камеру, дефілювати, розвинути акторську майстерність, а так як я їду туди ще на тиждень тільки в Київ то ви можете приєднатися і упевнитися в правдивості моїх заяв. А ви були вже в таборі?" - написала Полякова-молодша.
Фото: Маша Полякова в таборі моделей (instagram.com/mashapolyakova)
Фолловери юної блогерши і моделі захоплюються її красою і обдаровують компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Раніше дівчина також поділилася парою знімків в купальнику, позуючи біля моря і біля басейну.
Фото: Маша Полякова в Греції (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, дочка Полякової Маша в купальнику спантеличила загадковою заявою.
Раніше дочка Олі Полякової підкорила майстерністю дефіле на підборах.
Також 14-річна дочка Олі Полякової Марія показала спортивну фігуру в Греції.