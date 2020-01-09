Йога на дев'ятому місяці: вагітна Ешлі Грем демонструє завидну розтяжку

Ешлі Грем зараз перебуває на 9-му місяці вагітності, але обороти зменшувати не збирається. Пишнотіла молодиця, відома своєю активною життєвою позицією, продовжує демонструвати свої заняття спортом і йогою з улюбленим тренером. Кілька годин тому в мікроблозі Ешлі з'явилося нове відео – вона показує масу асан з йоги. Дихальні вправи, вправи на розвиток гнучкості, статичні і медитативні, маса перевернутих асан – Грем виконує усе легко та просто! «9-й місяць, і ось як ми це робимо», – написала знаменита красуня в описі до ролика.

Ешлі займається йогою (фото: instagram.com/ashleygraham)

На Ешлі надіті чорні легінси і топ, які підкреслюють її видатні форми і животик. Прихильники залишилися в захваті від розтяжки моделі і її відмінної фізичної форми. «Вау», «Давай, малятко», «Твоя дитина – щасливчик», «Ти зробила це, дитинко! Твій син скоро народиться», – пишуть вони.

Ешлі і Джастін (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, 32-річна Ешлі Грем і її чоловік – відеооператор Джастін Ервін – вже зовсім скоро стануть батьками. Первісток знаменитої пари повинен з'явитися на світ у січні цього року. Сама Ешлі ще перед Новим роком розкрила стать дитини – у подружжя народиться хлопчик. Ешлі і Джастін цьому факту були вкрай раді. На запису популярного шоу, де майбутня мама зробила зізнання, вона просто світилася від щастя.

Ешлі підкреслює вагітність (фото: instagram.com/ashleygraham)

Своє становище Ешлі не тільки не приховувала, але і всіляко демонструвала: з допомогою облягаючих суконь, провокаційних фото в оголеному вигляді, а також завдяки докладному опису перебігу вагітності. Також вона не переставала працювати: дівчина знімалася для глянцевих журналів, розробляла моделі одягу у співпраці з брендом Marina Rinaldi і навіть ходила по подіуму. Так що з активної матусі точно варто взяти приклад!