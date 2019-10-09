"Йог" Юрій Горбунов підкорив мережу ефектною асаною

Юрій Горбунов знаходить у своєму щільному графіку час для спорту і подорожей. Телеведучий нещодавно побував у Парижі з дружиною Катею Осадчою, де пара відмінно провела вікенд, незважаючи на те, що телеведуча працювала. Що стосується спортивних навантажень, то, як виявилося, шоумен захопився йогою. На новому фото в instagram він застиг в одній з основних асан.

Юрій зігнув одну ногу в коліні, відвівши її в сторону і оперев на другу. Він поєднав долоні на рівні грудей, розвівши лікті в сторону. До речі, така позиція відмінно тренує гнучкість і баланс. Схоже, у Юрія з цим все в повному порядку!

Шоумен позує в просторій кімнаті – під ногами у нього ворсистий килим, а сам він розташувався на килимку для йоги.

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"yogaforlife #yogaforever (йогда для життя, йога завжди)", - залишив він кілька хештеів під фото.

Шанувальники оцінили гнучкістю Юрія, а також зазначили, що він виглядає спортивним і підтягнутим. Вони підказали шоумену, що асану слід виконувати із закритими очима.

Молодець

Майже все горить через пару хвилин

Клас

Юрій, треба це робити із закритими очима

Готуєтеся на танці? Успіхів

О, йог

Давно займаєтеся йогою?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Юрій Горбунов підкорив мережу музичними талантами сина Івана. Хлопчик спробував свої сили, сівши за фортепіано. Шанувальники прийшли в захват від музичного малюка.

Раніше Юрій Горбунов зворушив мережа ніжним кадром з Катею Осадчою. Ведучий запевнив, що для нього головне в житті - це кохання. Підписники прийшли в захват від зіркової пари.