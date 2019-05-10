"Явно не в матір": Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки

Маша Єфросиніна вирішила провести ще одні затяжні вихідні у колі родини і, судячи з усього, за містом. Навіть під час вихідних телеведуча і блогер продовжує ділитися з шанувальниками приємними моментами на своїй instagram-сторінці. І серед таких важливих життєвих епізодів – особлива вечеря з рідними.

Особлива, так як за приготування страв в цей вечір відповідала 15-річна донька Маші Єфросиніної – Нана. Зіркова мама поспішила зняти кілька коротких відео і похвалитися кулінарними шедеврами своєї дочки. До речі, сама Нана трохи ніяковіє, тому Єфросиніна пообіцяла її не знімати. Зазначимо, що донька Маші вкрай рідко відвідує з мамою різні заходи і також рідко з'являється у неї в соцмережах. Єфросиніна неодноразово пояснювала, що Нана не любителька вечірок. Крім того, велику частину часу дівчина присвячує навчанню.

Маша Єфросиніна з рідними (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Що стосується сімейної вечері, то Нана приготувала відразу кілька страв – овочевий рататуй з козячим сиром і пиріг зі спаржею і горгонзолою.

"Я говорила Нані з її дитинства, що мрію бачити, як вона куховарить. І це, зізнаюся, більше ніж куховарство. Готує вона мега смачно. Даа, дочка явно не в матір", - зворушливо коментує відео Єфросиніна.

Також на відео бачимо головних дегустаторів. Це чоловік телеведучої – бізнесмен Тимур Хромаєв. А також її молодший син – 4-річний Сашко. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відверто висловилася про чорну смугу в житті: "У такі моменти люди починають бухати".

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