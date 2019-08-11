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"Яскравіше голлівудської зірки": Віка з НеАнгелів в купальнику прокотилося по Одесі на самокаті

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.08.2019 - 17:49
"Яскравіше голлівудської зірки": Віка з НеАнгелів в купальнику прокотилося по Одесі на самокаті
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка зі знаменитого дуету вразила своїм яскравим образом

 Вікторія Смеюха з дуету "НеАнгели", яка вирушила на виступ в Одесу, не впустила можливість у перерві між репетиціями покататися по місту і зробити багато яскравих кадрів для свого Instagram.
Віка вибрала досить оригінальний спосіб переміщення — самокат, з допомогою якого вона досліджувала затишні куточки міста-курорту і знайшла приголомшливі види на море, які їй нагадали Італію.

&quot;Яскравіше голлівудської зірки&quot;: Віка з НеАнгелів в купальнику прокотилося по Одесі на самокаті

"Маленька Італія в Одесі", - підписала вона один з фотосетов, на якому позувала в синьому купальнику і яскраво-помаранчевих шортах.

&quot;Яскравіше голлівудської зірки&quot;: Віка з НеАнгелів в купальнику прокотилося по Одесі на самокаті Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

 Фото вийшли дійсно атмосферними, завдяки вузькій вуличці, яка викладена каменем і веде прямо до пляжу. Фанати одразу ж відреагували багаточисленними компліментами:

  • Яка ж фігура ідеал, красуня
  • Ми якраз пару тижнів тому були там же
  • Краса
  • шикарна моделька
  • Як сонечко
  • Клас, красива, яскрава -лялька
  • Шикарна дівчина!!!

&quot;Яскравіше голлівудської зірки&quot;: Віка з НеАнгелів в купальнику прокотилося по Одесі на самокаті

&quot;Яскравіше голлівудської зірки&quot;: Віка з НеАнгелів в купальнику прокотилося по Одесі на самокаті

Наступний фотосет був присвячений Одесі. Серце, біля якої вирішила сфотографуватися Вікторія, за її словами символізує її любов до цього міста-курорту. Дівчина переодяглася в комплект в горошок зі спідниці і короткого топа і з задоволенням позувала фотографу.

&quot;Яскравіше голлівудської зірки&quot;: Віка з НеАнгелів в купальнику прокотилося по Одесі на самокаті&quot;Яскравіше голлівудської зірки&quot;: Віка з НеАнгелів в купальнику прокотилося по Одесі на самокатіФото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

  • Прекрасна
  • Хто це за дівчинка п'ятнадцяти років?????!!!!!!
  • Позитивна і яскрава
  • Красуня
  • Така класна!!!!
  • Яскравіше будь голлівудської зірки) Шикарна ))
  • Славна девчуха, обажаю вас без макіяжу, просто чудо!!! - похвалили її підписники.
 

 Нагадаємо, нещодавно Вікторія Смеюха продемонструвала не менш вдалі пляжні фото, під якими розкрила один простий лайфхак, як створити незвичайну атмосферу в кадрі.

Так само захват у шанувальників викликали кадри з дитячим літачком, який Вікторія забавно обіграла.

А ще, Смеюха вразила своєю ідеальною фігурою в стильному купальнику.

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Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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