"Яскравіше голлівудської зірки": Віка з НеАнгелів в купальнику прокотилося по Одесі на самокаті

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка зі знаменитого дуету вразила своїм яскравим образом

Вікторія Смеюха з дуету "НеАнгели", яка вирушила на виступ в Одесу, не впустила можливість у перерві між репетиціями покататися по місту і зробити багато яскравих кадрів для свого Instagram.

Віка вибрала досить оригінальний спосіб переміщення — самокат, з допомогою якого вона досліджувала затишні куточки міста-курорту і знайшла приголомшливі види на море, які їй нагадали Італію.

"Маленька Італія в Одесі", - підписала вона один з фотосетов, на якому позувала в синьому купальнику і яскраво-помаранчевих шортах.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фото вийшли дійсно атмосферними, завдяки вузькій вуличці, яка викладена каменем і веде прямо до пляжу. Фанати одразу ж відреагували багаточисленними компліментами:

Яка ж фігура ідеал, красуня

Ми якраз пару тижнів тому були там же

Краса

шикарна моделька

Як сонечко

Клас, красива, яскрава -лялька

Шикарна дівчина!!!

Наступний фотосет був присвячений Одесі. Серце, біля якої вирішила сфотографуватися Вікторія, за її словами символізує її любов до цього міста-курорту. Дівчина переодяглася в комплект в горошок зі спідниці і короткого топа і з задоволенням позувала фотографу.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Прекрасна

Хто це за дівчинка п'ятнадцяти років?????!!!!!!

Позитивна і яскрава

Красуня

Така класна!!!!

Яскравіше будь голлівудської зірки) Шикарна ))

Славна девчуха, обажаю вас без макіяжу, просто чудо!!! - похвалили її підписники.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Смеюха продемонструвала не менш вдалі пляжні фото, під якими розкрила один простий лайфхак, як створити незвичайну атмосферу в кадрі.

Так само захват у шанувальників викликали кадри з дитячим літачком, який Вікторія забавно обіграла.

А ще, Смеюха вразила своєю ідеальною фігурою в стильному купальнику.