"Я була дуже зла": Седокова представила зухвалий трек-відповідь суперниці

Відео: YouTube/Анна Седокова

Популярна співачка Анна Седокова, яку розкритикували за відверті знімки і порадили більше часу приділяти сім'ї, представила нову пісню під назвою "Санта Барбара". Про це вона повідомила на сторінці в Instagram з посиланням на власний канал на YouTube.

Співачка зізналася підписникам, що написала трек, перебуваючи в тому ж настрої і душевному стані, що й під час створення пісні "Шантарам". Але композиція має зовсім інше забарвлення, адже на той момент вона вже втомилася від любовних перипетій.

"Дивно одне, що цю пісню я написала під тим же самим допінгом почуттів, що і "Шантарам". І якщо там все тільки починалося, то тут, здається, закінчилося, але це не точно. Я була дуже зла. Зайшла на студію і сказав, що мені терміново потрібен 808 ( говорить інопланетне) і ще Вадік сказав, що це буде моя найкраща пісня, а я йому вірю. Загалом, ми відкрили пляшку червоного вина, Вадік дістав гітару, а я відкрила її сторінку в Instagram. Так що, спасибі тобі за натхнення, дівчинко! Залиш його собі. Мені вже не потрібно. Проїхали", - звернулася вона до потенційної суперниці, яка надихнула її на створення нового хіта.

Шанувальникам новинка припала до смаку. Вони відзначили різноплановість звучання останніх композицій Анни і заявили, що з нетерпінням чекають не менш атмосферний кліп.

"Такі пісні стали різноманітні і дуже красиві. Це вже п'ятий раз на репите, Анюта як завжди на висоті", "Класна пісня! Побільше таких!", "Приголомшлива пісня! І музика незвичайна", "Дуже пристрасна пісня", "Ось рідко буває, коли пісня відразу починає подобається. Зазвичай через деякий час. А тут відразу", "Дуже крута пісня. Раніше не слухала Аню, але зараз ось вже друга пісня мега-хіт", - писали коментатори під відео на YouTube.

Скріншот коментарів (YouTube/Анна Седокова)

Нагадаємо, що Анна Седокова зробила відверте зізнання про красу і зовнішності, а також дала пораду, як боротися з невпевненістю в собі і обзавестися гарними фото.

Раніше Анна Седокова навідалася в США і зустрілася зі своєю дочкою Монікою, яка залишилася жити з батьком і колишнім чоловіком співачки, бізнесменом Максим Чернявським. Дівчинка допомагала мамі з покупками і зворушила її своїм дбайливим ставленням.

Відео: РБК-Україна