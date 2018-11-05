"Я за здорові стосунки": Єфросиніна відверто висловилася про роль чоловіків у життя жінок

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна бажає кожній жінці жити в любові до своїх чоловіків

Популярна ведуча Маша Єфросиніна часто любить ділитися зі своїми підписниками життєвими правилами, порадами і висновками з особистого досвіду. Нещодавно екс-учасниця нового сезону Танців з зірками вирішила трохи поговорити відверто зі своїми підписницями в мережі instagram і розповісти, що думає про роль чоловіків у життя жінок.

"Те, що я активно підтримую права жінок на реалізацію, їх задоволення і власну позицію, зовсім не означає, що я проти чоловіків!" — говорить Єфросиніна.

Далі Єфросиніна уточнила: на її думку, тільки поруч з чоловіком жінка може відчути себе захищеною, жіночною і бажаною.

"Я переконана, що саме чоловік здатний дати жінці відчуття крихкості, бажаності, захищеності та жіночності. Я за здорові стосунки, де немає місця егоцентризму, тиранії, переваги! Де якщо один із партнерів хоче присвятити своє життя іншому, то робить це з власної волі, а не з примусу! Де кожен поважає бажання іншого і поважає його рішення, який той приймає самостійно! Любіть себе в любові до своїх чоловіків!" — радить Маша Ефросиніна.

Також свій пост ведуча супроводила зворушливим сімейним відео, на якому чоловік Єфросиніної (бізнесмен Тимур Хромаєв) і 4-річний син Саша передають Єфросиніній привіт і сумують за нею.

"Як я люблю ці вуса з компоту у одного, і приголомшливу сивину у вусах іншого", — з любов'ю підсумувала свій пост Єфросиніна.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Відзначимо, що на даний момент Маша Єфросиніна разом з подругами відпочиває в Еміратах, звідки ділиться яскравими фото.

Підписники Єфросиніної подякували їй за такий проникливий і чесний пост.

"Клас, такий позитив, спасибі!" — зазначає victoria.kherlo.

"Гарні висловлювання і дуже правильні", — зауважує oksanarub8888.

"Маша, ти молодець, я завжди пишаюсь тобою!" — підкреслює biletskayia1taisa.

"Як це мило, і такі моменти безцінні, який кайф ще буде потім, коли Сашко зросте і подивиться це видее! Щастя вашій прекрасній родині!" — бажає svetlana_spichuk.

"У Вас дуже милі і люблячі чоловіки. Вам безмежно!!! пощастило з ними", — зазначає viktorijatsapets.

"Мені здається, що Олександр точна копія мами", — зауважує naidych_valentina.

"Вам пощастило з такими чоловіками!) Відео супер!" — розчулюється iuliiadrin.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Заплакана Маша Єфросиніна повеселила своїх прихильників під хіт KAZKA — пісню "Плакала".

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