"Я зарікаюся": Леся Нікітюк розсекретила причину розставання з нареченим

Відео: YouTube/"Світське життя"

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк в лютому шокувала шанувальників новиною – вона розійшлася зі своїм нареченим-сусідом. Про зміни в особистому житті вона зважилася розповісти під час відпочинку на Мальдівах, куди поїхала налагодити душевну рівновагу і отримати позитивні емоції. Леді Ле вирішила утриматися від подробиць і не озвучувати причину розставання. Втім, Каті Осадчій в рамках програми "Світське життя" вдалося розговорити теледіву і випитати в неї, чому вона розійшлася з коханим. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі програми.

Катя і Леся зустрілися в Барселоні на показі колекції українського бренду Millanova. Для виходу в світ теледіва вибрала досить провокаційне вбрання з прозорими брюками.

На запитання ведучої "Світського життя" про причини розставання з коханим, Леся з гумором відповіла, що кінець їх почуттям поклало відверте інтерв'ю Каті, в якому вона на радощах поділилася подробицями особистого життя.

Катя Осадча і Леся Нікітюк в Барселоні (фото: instagram.com/svitsketv)

"Я зарікаюсь, ніколи не буду ляпати. На мені дві шпильки, мовчу. Тьху-тьху-тьху, щоб не наврочити", - пообіцяла Леді Ле.

Катя припустила, що розрив поки не остаточний і молоді люди все ще намагаються знайти спільну мову, але Леся вирішила піти від відповіді, ще більш заінтригувавши шанувальників.

"Я діамант, він діамант. Наші ограновування поки що точаться", - вирішила поетично відповісти теледіва.

Також Леді Ле заявила, що публічність стала однією з причин того, що її відносини не склалося, адже бути завжди на виду – дуже непросто.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Публічність завжди буде однією з причин важких відносин. Тому що коли ти десь відпочиваєш, люди, які навколо тебе, можуть налетіти з телефонами і почати фотографувати. До цього звикнути звичайній людині дуже важко. Але це не основна причина розриву", - зізналася вона.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк вирушила в іспанське місто Віго, де познайомилася з футболістами місцевого клубу "Сельта". Крім того, Лесі вдалося побувати на матчі в рамках чемпінату "Ла Ліга" і подивитися гру "Сельта"-"Барселона".