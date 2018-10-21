"Я вибрала дружбу, а не ворожнечу": солістка "Неангелів" розповіла про взаємини зі свекрухою

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Камінська стверджує, що зрозуміти те, що відчуває свекруха, можна зрозуміти тільки з народженням власного сина

Учасниця відомого українського вокального дуету "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розповіла про материнські переживання, розповіла фоловерам у своєму Istagram про прекрасні стосунки зі своєю свекрухою. За словами зірки, вона з великим захопленням, повагою і розумінням ставиться до матері свого законного чоловіка Едгара Камінського.

Співачка опублікувала миле фото, де вона обнімає свою свекруху, а до фото був доданий підпис з визнанням.

"Я чула багато всяких історій, в яких свекруха — антигерой! Але я з упевненістю можу сказати, що буває інакше! Теплі і дуже близькі стосунки. Підтримка і взаєморозуміння. Можливо, мені дуже пощастило, а, можливо, я просто вибрала дружбу, а не ворожнечу!", - поділилася з шанувальниками Камінська.

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

Також Слава написала, що зазвичай відбувається ворожнеча між невісткою та свекрухою з-за того, що "ми хочемо ділити свого чоловіка ні з однією жінкою світу".

Знаменитість стверджує, що буває й інакше, оскільки вибір є завжди.

"Теплі і дуже близькі стосунки. Підтримка і взаєморозуміння. Можливо, мені дуже пощастило, а, можливо, я просто вибрала дружбу, а не ворожнечу! У нас завжди є вибір! І те, що з нами відбувається — це результат наших думок і бажань", - підкреслила артистка.

Також Слава Камінська нагадала, що не варто забувати про те, що свекруха — це передусім мати, і те, що відчуває вона, можна зрозуміти тільки в тому випадку, якщо з'явиться власний син

"І тільки з народженням сина я більше навчилася розуміти багато речей. Вчіться чути і вас почують", - додала солістка "НеАнгелів".

У свою чергу пiдписники розповіли про свої взаємини зі свекрухою в коментарях. Хоча були й ті, хто сказав, що Камінська "знає, де лизнути", натякаючи на те, що вона "пiдмазується" до свекрухи. Також і зірку і маму Едгара Камінського багато обдарували компліментами.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

До речі, раніше Слава Камінська показала, як відпочиває з дітьми в Туреччині.

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Відео: РБК-Україна