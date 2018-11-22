"Я бачив її груди": Позитив розповів, як ставиться до Дорофєєвої

Відео: інтерв'ю з Позитивом на "Люкс ФМ" (youtube.com/Люкс ФМ)

Співак, автор пісень і соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній, він же - Позитив став гостем шоу "Слава +", яке виходить щонеділі на YouTube-каналі "Люкс ФМ". Олексій розповів пікантні подробиці з концертного життя групи і про стосунки з своєю колегою Надею Дорофєєвої.



Багато фанатів приписують романтичну зв'язок між Позитивом і Дорофєєвої, однак, за словами виконавця, ніякого роману у них ніколи не було. При цьому співак зробив акцент на тому, що якби таке сталося, то чоловік "Додо" - Володимир Дантес, ні дружина Олексія не змогли б зупинити роман.

Скріншот відео (youtube.com/Люкс ФМ)

Також Олексій підкреслив, що вони чудово знаходять з Надею спільну мову і мають чудові дружні стосунки. Але часто сваряться через те, що багато часу проводять разом. Більше, ніж зі своєю сім'єю.

"Це навіть вже не ставитися до мене і до Наді. Це відноситься до всього колективу. З нами їздять ще вісім чоловік. І проблеми є у кожного: сварки у водія з турменеджер, бійки між дівчатками в балеті. Все буває. Це концертна битовуха", - розповів Позитив.

А ще в інтерв'ю артист зізнався радіоведучого, що бачив груди своєї колеги по сцені. Це сталося на зйомках кліпу "Забери". Позитив розповів, що зйомки проходили в тропіках, і Надя була одягнена в напівпрозору кофтинку. Саме так він і побачив її груди.

Скріншот відео (youtube.com/Люкс ФМ)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в короткій міні-спідниці показала стрункі засмаглі ніжки.

До цього Дорофєєва влаштувала перевірку своєму чоловікові Дантесу, вирішивши перевірити, наскільки добре вони знають один одного.

Надя Дорофєєва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)