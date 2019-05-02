"Я в захваті!" Даша Астаф'єва з оголеними грудьми вразила зовнішнім виглядом

Популярна співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва вміє оголюватися на камеру так, що дух захоплює навіть у бувалих естетів! Її розкішні форми, вміння поводити себе в кадрі і ефектно позувати перед об'єктивом фотографа змушує битися частіше серця шанувальників. Свої фотосети артистка незмінно перетворює в незабутні перформанси, а її поява на сцені у сміливому вбранні розбурхує фантазію глядачів. Як творча особистість, Даша вміє гідно оцінити роботу тих, хто допомагає їй виглядати неперевершено. Так, вона захопилася гіперреалістичним портретом, намальованим спеціально для неї художником Сергієм Піскуновим. Фото і відео відвертої роботи вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На картині чуттєва Даша зображена з оголеними грудьми, а її форми завбачливо прикриті сріблястою накидкою.

"Маестро творить. Я в захваті від кожної спільної роботи", – написала вражена дівчина.

Фото: Даша Астаф'єва на полотні instagram.com/da_astafieva)

Співачка також додала, що позувала для автора полотна менше місяця тому, і результат її просто підкорив. Вона подякувала творчій команді, яка допомагала в реалізації задуманого і талановитому художнику.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від побаченого. Картина справила на них незабутнє враження, про що вони поспішили повідомити Даші в коментарях.

"Шалено красива і сексуальна", "Ідеальна!", "Бомба", "Даша, дуже класно, шикарно", "Дуже красиво!", "Просто казка!", "Дуже круто!", "Даша, ти найкраща", "Дуже красиво, але я думала, що то фото, а не картина", - залишали відгуки захоплені підписники.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва знялася для відомого українського бренду і блиснула стрункими ніжками в стильному тренчі.

До слова, Даша Астаф'єва спокусила пікантним фотосетом в білизні і сітчастому вбранні.

Раніше Даша Астаф'єва побувала в Барселоні на модному показі бренду Milla Nova, де позувала в компанії шоувумен Лесі Нікітюк і ведучої Каті Осадчої.