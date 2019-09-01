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"Я вчуся у тебе": Лілія Ребрик зворушила мережу поздоровленням дочечки з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.09.2019 - 17:37
"Я вчуся у тебе": Лілія Ребрик зворушила мережу поздоровленням дочечки з днем народження
Лилия Ребрик з чоловіком і дочкою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча показала унікальні кадри з сімейного архіву

Лілія Ребрик душі не сподівається у своїй сім'ї - чоловіку Андрії Димом і двома дочечках Діані і Поліні, які вже встигли виступити в ролі моделей. Старша дівчинка, недивлячись на юний вік, вже вирішила піти по стопах батьків - вона знімаєтьсяв кіно і активно займається танцями в студії тата-хореографа. Днями Діана отпразднова день народження, а її знаменита мама її змогла залишитися осторонь такої важливої події.

На сторінці в Instagram Лілія написала зворушливі слова на адресу дівчинки. Вона перерахувала безцінні якості, яких набула завдяки появі на світ донечки. Емоційний текст вона супроводжувала не менш душевними кадрами з сімейного архіву з іменинницею в головній ролі.

"Дякую, донечко, що вже сім років вчиш мене бути Мамою... З Днем Народження! Дякую, що ти у нас така чудова і така непроста, що вносиш в наше життя Легкість... Я вчуся в тебе з легкістю сприймати найскладніші ситуації... Вчуся бути терплячою... Вчуся повторювати по сто разів і навіть більше, якщо потрібно і абсолютно при цьому залишатися спокійною! Дякую тобі за почуття гумору, за хитрощі, яким я у тебе вчуся, за екстрим і драйв, який не дає розслабитися ні на хвилинку! Любимо тебе!" - зізналася телеведуча.

Прихильники артистки приєдналися до її поздоровлень, а також вкотре разів не втратили можливість захопитися ідилією, що панує в "дикій сімейці".

  • Ви просто супер, супер
  • Вiтаю маленьку принцесу та красуню матусю!
  • Дівчатка, ви дві принцеси
  • Які Ви милі!
  • Неймовірно красива дівчинка! Будь щаслива, малятко!
  • Фото просто привабливість
  • З Вдень народження, маленьке сонечко! Будь щаслива
  • Ви прекрасні

Скриншот комментариев

Нагадаємо, що поділилася рідкісним знімком з рідною сестрою. Прихильники тут же виявили подібність дівчини із старшої дочки зірки.

Раніше Лілія Ребрик підкорила грацією в модних вбраннях.

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Новини України Лілія Ребрик
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