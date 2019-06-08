"Я і ти": стильні Меладзе і Джанабаєва показали пристрасть на червоній доріжці

Зіркова пара відвідала церемонію вручення премії в Москві
Відомий співак Валерій Меладзе і його дружина, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва вчинили рідкісний спільний вихід у світ - пара відвідала церемонію вручення премії МУЗ-ТВ, яка відбулася в Москві. Знімками з червоної доріжки артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для урочистого заходу вони вибрали стильні вбрання - Альбіна блищала в білій сукні з глибоким декольте і сумочкою-клатчем в тон, а Валерій був у класичному чорному костюмі і білій сорочці.
На фото Меладзе ніжно обіймає дружину, стоячи позаду неї, а та щасливо сміється.
"Я і ти...", - романтично підписала знімок Джанабаєва, додавши сердечко.
Фото: Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Вона також поділилася враженнями від події.
"Скажу чесно, удвох йти по будь-якій доріжці, а особливо червоній, значно впевненіше, спокійніше, тим більше з @meladzevalerian. Збиратися, звичайно, складніше,- треба виглядати гармонійно і співзвучно! На щастя, ми любимо класику! У неї додаємо "перчинку" (це вирішувати вам, що для вас "перчинка") і вперед! Головне, що вчора ми отримали - це відмінний настрій! Адже це основне, що повинна нести Музика! Шоу було високотехнологічне, круті номери!" - розповіла Альбіна.
Фото: Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Підписники засипали пару компліментами щодо їх зовнішнього вигляду, а також побажаннями щастя.
Скріншот коментарів (instagram.com/albinadzhanabaeva)
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