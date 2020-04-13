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"Я б спився: відомий український актор відверто розповів, як дружина витягла його з депресії

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 11:41
"Я б спився: відомий український актор відверто розповів, як дружина витягла його з депресії
Актор Назар Задніпровський

Під час «Іспиту на відвертість з Машею Єфросініною» виконавець ролі Василя у ситкомі Нового каналу Назар Задніпровський зізнався, що важко переживав смерть своєї бабусі

Веселий та завжди усміхнений, як і більшість його кіноперсонажів, – такий у житті і сам народний артист Назар Задніпровський. Але траплялися в нього і чорні смуги, під час яких Назару було зовсім не до сміху. Особливо важко переживав виконавець головної ролі у ситкомі Нового каналу «Будиночок на щастя» смерть своєї бабусі. Під час «Іспиту на відвертість з Машею Єфросініною» Назар Задніпровський розповів, що вони із нею були дуже близькими.

– Ще у школі, звідки кілька разів намагалися вигнати, бабуня мене відстоювала, – каже він. – Народна артистка Юлія Ткаченко приходила до народного депутата. Наша директорка школи була народним депутатом. Дві непересічні жінки заходили в кабінет і спілкувалися. Так я залишався у школі (усміхається).

&quot;Я б спився: відомий український актор відверто розповів, як дружина витягла його з депресії

Актори серіалу «Будиночка на щастя»

Вплинула бабуся Назара Задніпровського і на вибір його професії.

– Вона не тиснула на мене, – згадує виконавець ролі Василя у ситкомі Нового каналу. – А лише сказала, що була б щаслива, якби я також став артистом. І коли дійшла справа до вступу у виш, вона допомогла мені підібрати байку. Зрештою завдяки останній я і вступив до інституту.

Тож пережити смерть бабусі актору «Будиночка на щастя» виявилося непросто – він депресував і навіть переїхав із квартири, де жив разом із нею.

– Я дружині тоді сказав чесно, – розповів Маші Єфросініній Назар Задніпровський. – Якби не ти і малий, якому на той момент було півтора місяці, я б спився. А так було заради кого жити. Брав дитину, візок і йшов гуляти в парку.

Завдяки родині той важкий період актору вдалося пережити, і зараз про свою бабуню Назар Задніпровський згадує лише з вдячністю і теплом.

Нагадаємо, раніше розслаблена Маша Єфросиніна показала дачний "тотал антіфешн" на карантині.

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