"Я себе таким не знав": Влад Яма став героєм стильній фотосесії

Шанувальники Ями навіть назвали його "Шерлоком"
Танцюрист, ведучий і один з членів журі Танців з зірками Влад Яама спробував себе в новій ролі. На цей раз Яма виступив в якості моделі під час стильної фотосесії для чоловічого глянцю XXL-Україна.
Результат фотосесії — ряд знімків, на яких Яма позуємо в модних речах сезону осінь-зима 2018-19.
Так, Яма приміряв стильний в цьому сезоні тренч пісочного кольору, ділові костюми, жакети і світшоти. Відповідні знімки з'явилися на instagram-сторінках Ями, а також фотографа Олега Фенікса.
До речі, відзначимо, що головним редактором листопадового номера журналу XXL-Україна виступив співак Дмитро Монатік.
Влад Яма в модній фотосесії для VOGUE (фото: instagram.com/olehphoenix)
При цьому у себе на сторінці танцюрист опублікував одне фото, на якому він позує в тренчі.
"Спасибі за фотосесію... Я себе таким не знав", — підписав знімок Влад Яма.
Стильний Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Шанувальники Влада Ями поспішили залишити відгуки під знімком. Багато зійшлися на тому, що танцюрист на цьому фото — "чарівний красень".
"Агент Яма", — жартує karaulova_inna.
"Чоловік загадка. Супер!" — зазначає klavdiiagrinchuk.
"Який магічний погляд, супер", — погоджується svitlannach.
"Влад, ти супер чарівний красунчик", — зізнається _kristisha.ru.
"Як Фантомас з фільму. Але дуже ефектно", — посміхається kisliak.irina.
"Який ви різносторонній", — пише melaniya.ameliya.
"New Шерлок!" — зазначає serjavakyan.
Влад Яма в модній фотосесії для VOGUE (фото: instagram.com/olehphoenix)
Нагадаємо, раніше Влад Яма організував романтичну осінню фотосесію разом зі своєю дружиною Ліліаною. Тоді багато відзначили, що це чудова пара.
До цього Яма приємно здивував своїх шанувальників оголеним торсом. Хоча реакція в мережі була неоднозначною.
Відео: РБК-Україна