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"Я себе таким не знав": Влад Яма став героєм стильній фотосесії

Lite » Зірки 22.11.2018 - 17:51
"Я себе таким не знав": Влад Яма став героєм стильній фотосесії
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники Ями навіть назвали його "Шерлоком"

Танцюрист, ведучий і один з членів журі Танців з зірками Влад Яама спробував себе в новій ролі. На цей раз Яма виступив в якості моделі під час стильної фотосесії для чоловічого глянцю XXL-Україна.

Результат фотосесії — ряд знімків, на яких Яма позуємо в модних речах сезону осінь-зима 2018-19.

Так, Яма приміряв стильний в цьому сезоні тренч пісочного кольору, ділові костюми, жакети і світшоти. Відповідні знімки з'явилися на instagram-сторінках Ями, а також фотографа Олега Фенікса.

До речі, відзначимо, що головним редактором листопадового номера журналу XXL-Україна виступив співак Дмитро Монатік.

 

Влад Яма в модній фотосесії для VOGUE (фото: instagram.com/olehphoenix)

При цьому у себе на сторінці танцюрист опублікував одне фото, на якому він позує в тренчі.

"Спасибі за фотосесію... Я себе таким не знав", — підписав знімок Влад Яма.

Стильний Влад Яма

Стильний Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники Влада Ями поспішили залишити відгуки під знімком. Багато зійшлися на тому, що танцюрист на цьому фото — "чарівний красень".

"Агент Яма", — жартує karaulova_inna.

"Чоловік загадка. Супер!" — зазначає klavdiiagrinchuk.

"Який магічний погляд, супер", — погоджується svitlannach.

"Влад, ти супер чарівний красунчик", — зізнається _kristisha.ru.

"Як Фантомас з фільму. Але дуже ефектно", — посміхається kisliak.irina.

"Який ви різносторонній", — пише melaniya.ameliya.

"New Шерлок!" — зазначає serjavakyan.

Влад Яма

 

Влад Яма в модній фотосесії для VOGUE (фото: instagram.com/olehphoenix)

Нагадаємо, раніше Влад Яма організував романтичну осінню фотосесію разом зі своєю дружиною Ліліаною. Тоді багато відзначили, що це чудова пара.

До цього Яма приємно здивував своїх шанувальників оголеним торсом. Хоча реакція в мережі була неоднозначною.

Відео: РБК-Україна

Новини України Влад Яма
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