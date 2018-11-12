ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Я собі це пророкую": TAYANNA прокоментувала чутки про своє весілля

Lite » Зірки 12.11.2018 - 07:19

Днями українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) поділилася на своїй сторінці в Instagram фото, на яких вона позує у весільних сукнях.

Багатьох передплатників 34-річної зірки спантеличили дані кадри і вони стали гадати, чи дійсно артистка збирається заміж. А якщо і так, то хто ж є обранцем Тетяни.

Відповіді на ці питання вирішила отримати Катя Осадча. У рамках своєї авторської програми "Світське життя" провідна відвідала захід, гостею якого була і Решетняк.

TAYANNA прийшла на івент у досить сміливій вбранні: напівпрозорій сорочці і штанях з розрізом.

&quot;Я собі це пророкую&quot;: TAYANNA прокоментувала чутки про своє весілляTAYANNA. Фото: Кадр з відео

На питання про те, чи дійсно зірка збирається заміж, Тетяна дала зрозуміти, що примірки весільних суконь — зовсім не підготовка до весілля.

"Я собі це пророкую. Деякі з початку ходять дивляться квартири або будинку, для того, щоб намедитировать на них. Я приміряю весільні сукні, щоб напророкувати собі весілля", - сказала знаменитість.

Нагадаємо, раніше TAYANNA прокоментувала оголену фотосесію для чоловічого глянцю.

До цього повідомлялося, що українська співачка вперше розповіла про зв'язок з одруженим продюсером.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Катя ОсадчасвадьбаTAYANNAзвезды
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся