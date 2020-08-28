"Я щаслива": стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

Джамала 27 серпня відсвяткувала день народження. Співачка одержала багато привітань від зіркових колег і друзів і відданих шанувальників, чому була невимовно рада. Вона подякувала всім, хто залишив на її адресу теплі слова і побажання, а також поділилася стильним фотосетом в білосніжному костюмі-трійці.

Стильна співачка позувала в ансамблі від українського дизайнера Наталії Новицької: білосніжному піджаку-оверсайз вартістю 6700 грн, брюках з високою талією ( 3 700 грн) і утрамодній в цьому сезоні жилетці, яка підкреслила розкішне пишне декольте зірки. Взуття вона також підібрала в тон всього вбрання.

Скріншот: instagram.com/nataliyanovitska_

Джамала зробила "сяючий" ніжний макіяж з шимерними тінями ніжно-рожевого відтінку, виділила виразні очі і воліла ніжний нюдовый блиск для губ з помадою в тон. На шиї та зап'ястя у неї красувалися витончені ювелірні прикраси, а на пальці – масивна оригінальна каблучка.

Джамала приміряла стильний брючний костюм-трійку (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Дякую", - коротко підписала вона серію кадрів в стильному образі. А в InstaSrories зазначила: "стільки Привітань! Я щаслива!"

Прихильники оцінили зовнішній вигляд іменинниці.

Неймовірна красуня

Суперская ви, дорога Джамала

Чарівна

Ну просто красуня.З кожним роком все краще і краще

Надзвичайна краса

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала спокусила розкішним декольте в білосніжному атласному топі.