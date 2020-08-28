"Я щаслива": стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

Співачка подякувала шанувальникам за вітання з нагоди дня народження
Джамала 27 серпня відсвяткувала день народження. Співачка одержала багато привітань від зіркових колег і друзів і відданих шанувальників, чому була невимовно рада. Вона подякувала всім, хто залишив на її адресу теплі слова і побажання, а також поділилася стильним фотосетом в білосніжному костюмі-трійці.
Стильна співачка позувала в ансамблі від українського дизайнера Наталії Новицької: білосніжному піджаку-оверсайз вартістю 6700 грн, брюках з високою талією ( 3 700 грн) і утрамодній в цьому сезоні жилетці, яка підкреслила розкішне пишне декольте зірки. Взуття вона також підібрала в тон всього вбрання.
Скріншот: instagram.com/nataliyanovitska_
Джамала зробила "сяючий" ніжний макіяж з шимерними тінями ніжно-рожевого відтінку, виділила виразні очі і воліла ніжний нюдовый блиск для губ з помадою в тон. На шиї та зап'ястя у неї красувалися витончені ювелірні прикраси, а на пальці – масивна оригінальна каблучка.
Джамала приміряла стильний брючний костюм-трійку (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Дякую", - коротко підписала вона серію кадрів в стильному образі. А в InstaSrories зазначила: "стільки Привітань! Я щаслива!"
Прихильники оцінили зовнішній вигляд іменинниці.
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Нагадаємо, що раніше Джамала спокусила розкішним декольте в білосніжному атласному топі.