"Я в раю!": Ассоль показала барвисті фото з медового місяця

Українська співачка Катя Гуменюк, більш відома під псевдонімом Ассоль, зовсім нещодавно - 19 вересня - вийшла заміж за свого друга дитинства, бізнес-аналітика Артема Тараненко. Щаслива новоспечена дружина з задоволенням показала в мережі казкові моменти свого пишного весілля і похвалилася розкішним весільним вбранням. Відразу після одруження молодята відправилися в медовий місяць і Катя вже показала перші яскраві фото.

Спочатку Катя і Артем відправилися в Париж, де відвідали чарівне місце - Діснейленд. Щаслива Ассоль позувала на фоні замку в чорному платті і шкіряній куртці, а також з милими вушками Міккі Мауса на голові.

Фото: Ассоль відправилася у весільну подорож (instagram.com/assolmusic)

"Я в раю! А ще у мене найкращий чоловік на планеті, тому що терпить мої захоплені виски і походи на дитячі атракціони. Люблюююю", – написала задоволена дівчина .

Не обійшлося і без романтичного поцілунку з коханим серед казкових декорацій.

Фото: Ассоль відправилася у весільну подорож (instagram.com/assolmusic)

Після чого парочка вирушила на екзотичний острів Маврикій. 25-річна Гуменюк показала струнку фігуру на пляжі, а також зворушливий напис "К+А = сердечко" на піску.

Фото: Ассоль відправилася у весільну подорож (instagram.com/assolmusic)

"Шматочок раю на землі", - зазначила співачка.

Підписники Ассоль захоплюються ефектними кадрами і бажають їй з чоловіком прекрасного відпочинку.

Фото: Ассоль відправилася у весільну подорож (instagram.com/assolmusic)

Нагадаємо, Ассоль представила кліп на пісню про глобальну силу відносин. До речі, у новій композиції молода співачка змінила стиль звучання: від лірики і соулу перейшла до танцювальної музики.

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