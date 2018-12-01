"Я п'ю": Олександр Педан приголомшив несподіваним зізнанням

Фото: Олександр Педан (facebook.com/pg/pedanofficial)

Ведучий зізнався, що п'є за кермом

Популярний український шоумен і телеведучий Олександр Педан вразив підписників несподіваним зізнанням. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт! Я Олександр Педан, лідер спортивного руху JuniorZ. Змушений зізнатися вам, що я п'ю", - сказав він.

Звернемо увагу, що після цього дістав пляшку мінералки одного з українських брендів і випив її. Шанувальники Педана яскраво відреагували на таке "визнання".

"Зараз просто серце в п'ятки і назад", - сказала користувач Христина Мілк.

"Ах ти, мінералоголік", - підкреслив юзер Олександр.

"А у мене на роботі в загашнику дві пляшки...мінералки", - сказав користувач Славік Новак.

Скріншот коментарів (instagram.com/pedanos)

Нагадаємо, Олександр Педан повеселив своїх підписників, спародіювавши найпопулярніші публікації Instagram: це і вагітна Бейонсе, Кайлі Дженнер з дипломом, і народження четвертої дитини Кріштіану Роналду.

До речі, у відомого українського телеведучого, шоумена і блогера Олександра Педана особисте свято - селебріті відзначає 15-ту річницю свого весілля. В честь цього артист опублікував у своєму Instagram сімейну фотографію і зазначив, що час разом з коханою дружиною промчало, як одна мить.

Раніше Олександр Педан підкорив фанатів новим відеороликом, в якому він спародіював популярного російського видеоблогера Івана Рудского, більш відомого як Івангай.

Відео: РБК-Україна