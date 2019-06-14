"Я прям зухвала": Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом

Леся Нікітюк не втомлюється приміряти все нові і нові образи і демонструвати шанувальникам ефектні вбрання. Так, ведуча блищала в розкішній вечірній сукні в стилі Кім Кардашьян, і в той же день показала ще один образ. Цього разу артистка з'явилася в елегантному літньому аутфіті - довгій синій сукні з квітковим принтом.

Барвистими знімками Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram. Відмінною рисою наряду є пікантна шнурівка на грудях, а також високий розріз на стегні. Не дарма ведуча назвала себе зухвалою у підписі до публікації. Леся також показала, які літні парфуми їй подобаються.

"Хочете бути "зухвалими" цього літа?? Бренд Juliette has a gun для сміливих та "дєрзких", дівчат як я!!! А я прям зухвала, коли я смачно пахну", - зазначила знаменитість.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У стильному вбранні ведуча повеселилася на вечірці на честь відкриття салону краси, причому в компанії відомої співачки Злати Огневич. Остання опублікувала спільне фото з Нікітюк і дизайнером Жаном Гритцфельдом, на якому вони сидять рядочком.

"Люблю вечірки літом!!!" - заявила Злата.

Фото: Злата Огневич, Леся Нікітюк і Жан Гритцфельд (instagram.com/zlata.ognevich)

Фолловери Лесі поспішили залишити свої відгуки про новий образ своєї улюблениці.

Дуже красива

Ти сама улюблена ведуча Орел і решка

Красиве плаття

Лесечка, ти просто супер

Лесичка ти дивовижна

Плаття гарне)

Леся, ти супер

Леська!!! подаруй сукню

Леся, плаття просто відпад!!!!

Яке плаття

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в короткій сукні кольору хакі і ботфортах засвітилася в обіймах відомого шоумена, сполохавши мережу.

Також Леся Нікітюк показала, як трансформувалося мамине плаття. Більш того, Леся навіть знялася в одному з ефірів "Хто зверху?" в цьому вбранні. Вийшло дуже сучасно - і не скажеш, що сукня 70-х років минулого століття.